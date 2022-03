“Demostramos que sin camioneros ningún país puede salir adelante”

“Estamos todos unidos por un objetivo común, aunque digan que somos una minoría”. Bajo esta premisa el sector del transporte se concentró desde primera hora de este lunes en el Polígono de Costa Vella, en Santiago. Bocinas y chalecos verdes en señal de protesta inundaron los aledaños de la zona industrial. A unos más de 200 camiones, se sumaron tractores, hormigoneras, cubas y furgonetas que paralizaron su actividad para volver a pedir una bajada del precio del combustible.

Desde el sector de la madera, hasta el industrial, pasando por el agrario, el de mercancías y el de la construcción, gozaron de una amplia representación en el día de ayer, con el objetivo de mostrar un sector unido ante las adversidades que les sobrevienen.

Entrevistados por EL CORREO coincidían en que se hacía totalmente inviable el poder seguir trabajando con unos costes tan abusivos y en que, aunque para el Gobierno, “según dicen, somos una minoría”, como afirmó la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, la pasada semana, “estamos demostrando que podemos parar un país”.

UN VIAJE A ZARAGOZA SIN REALIZAR. “Yo iba a salir el pasado domingo hacia Zaragoza y ya no salí, no me he movido en toda la semana”, cuenta a este periódico Kevin Arcos, un joven de tan solo 21 años que se dedica al transporte nacional y que asegura que “con el excesivo impuesto que tiene el gasoil y los altos precios, no me compensa” retomar la actividad. En Zaragoza tenía previsto realizar la descarga en una empresa de aluminio y, después, traer carga de Pascual para Galicia. Nada de eso tuvo lugar. Por el momento, tal y como ve las cosas, cree que “la espera va para largo”.

El caso de Kevin es completamente excepcional, pues cada vez menos jóvenes se unen a este sector porque las ganancias son cada vez menores e incluso nulas. “Para la gente joven no es el mejor trabajo que hay, pasas toda la semana fuera, a veces el fin de semana y la gente joven no quiere sacrificarse para nada”, plantea.

VEINTISIETE OBREROS PARADOS. Desde el sector de movimiento de tierras, José María Cacabelos, gerente de una empresa, lleva parado toda la semana y así seguirá, con sus 27 obreros sin trabajar. “Tener al personal parado toda la semana es un gasto muy potente para mí, pero aún así me compensa si sacamos algo de esta protesta, aunque veo las negociaciones muy paradas, porque no nos hacen caso ninguno”, indica. De él no solo dependen transportistas, sino también maquinistas, y “tengo a toda la gente en la base, no la voy a mandar al paro”.

Además, aunque quisiese retomar la actividad tampoco podría, pues para poder trabajar en obra, necesita hormigón, “que tampoco nos llega” y las “máquinas van a diésel, algo imposible de costear hoy en día”. En su caso, llenar un camión de los que tiene a diario supone “unos 350 euros a mayores” de lo que le costaba antes llenar el tanque. “Es una burrada”, sentencia Cacabelos.

YA NO ES UN TRABAJO ATRACTIVO PARA LOS JÓVENES. En la parte del transporte de mercancías, el miedo también ha llevado a la movilización. “Tenemos un camión cargado todavía, pero no queremos ir a descargar, porque están pinchando ruedas y no queremos exponer al personal ni nuestro material hasta que todo se reanude”, cuenta a EL CORREO Bernardo Balboa, un joven de 26 años camionero de vocación cuyos repartos se centran principalmente en tableros de madera y carga.

Su empresa lleva parada también desde el lunes, porque “con los combustibles cada vez la cosa va a peor y la subida reciente ya ha sido la gota que ha colmado el vaso” para llevar a la gente a parar. “Ya no es que se gane más o menos siendo camionero, es que directamente es inviable serlo, porque se pierde dinero”, asegura. Como en el caso de Kevin, cree que para otros jóvenes como él “no es un sector atractivo”, porque “si ya echas toda la semana fuera de casa, no te dan facilidades a la hora de parar, ducharte y hacer descansos y cada vez los precios aprietan más a las empresas y las empresas a ti, la gente va dejando delado el oficio para buscarse otras cosas”.

CIEN EUROS MÁS LLENAR EL TRACTOR. Tampoco en el campo ven una salida fácil a todo esto. Miguel Gerpe se acercó este lunes a Costa Vella con su tractor para protestar “porque el gasoil está por las nubes”. Llenar su depósito cuesta 200 euros y con la subida del gasóil, “llevo 15 años en esto y ahora gasto ciento y pico euros más para llenar el tanque”. Dedicado a labores forestales y de agricultura, espera que todo tenga pronta solución.

INSISTEN EN QUE NO SON UNA MINORÍA. Y también desde el sector forestal, José Luis Novo cuenta que en su empresa, dedicada a “todo el proceso desde que se plantan los árboles hasta que se llevan a la fábrica”, paramos el lunes y eso “está suponiendo un montón de pérdidas enormes”. “Dicen que somos una minoría, que nadie nos ve y que no existimos, pero sin camioneros ningún país sale adelante, lo estamos demostrando”, zanja.