O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, visitou hoxe a residencia pública Porta do Camiño, en Santiago de Compostela, da que destacou que se converteu “nun símbolo” da loita dos centros de maiores de Galicia contra a pandemia. Alí conversou cos usuarios e o persoal do centro, que lle contaron as súas vivencias durante estes meses e as suxestións de cara ao futuro.