Finaliza a primeira fase das obras de rehabilitación da Casa das Máquinas

O alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, acompañado dos concelleiros de Urbanismo, Mercedes Rosón, de Obras, Javier Fernández; e de Economía, Marta Abal; visitou a Casa das Máquinas, situada na rúa das Galeras, por mor da finalización da primeira fase das obras de rehabilitación do edificio. Os traballos consistiron na consolidación do contedor coa colocación da nova cuberta, o que permitiu eliminar o apeo de fachadas; e no saneamento dos muros, coa instalación de carpinterías para poder deixar o edificio pechado por seguridade.