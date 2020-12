A libraría Couceiro suxire un exemplar cheo de música, ‘Cancioneiro do Camiño’ de Manoele de Felisa. Nel atopamos dezaoito temas do cancioneiro oral ou de cantos antolóxicos, todos acompañados con escritos de diversos autores galegos, como Víctor Freixanes, Fina Casalderrei, Armando Requeixo, Rosalía Morlán... As fermosas ilustración son de Martiño Picallo. Un libro para facer a ruta a Compostela de canción en canción.