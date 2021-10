Para a pregunta de onde vimos os galegos, a Libraría Couceiro recomenda a lectura de ‘Celtas, castrexos e romanos. A procura dun pasado na historia de Galicia’, de Francisco Xavier González García e editado por Xerais.

Este volume sintetiza os principais procesos históricos da Antigüidade galaica: a aparición dos castros e as súas transformacións, o papel da guerra na vida social e cultural das poboacións do noroeste peninsular ou as mudanzas que estas experimentaron tras a conquista romana.