O antigo camiño de ferro de Santiago de Compostela- A Coruña’, da autoría de Manuel Pazos Gómez, é unha recomendación da libraría Couceiro que nos achega a historia do tren entre Compostela e a cidade herculina, inagurado no 1943. Unha publicación que nos descobre unha parte do patrimonio ferroviario, dos lugares por onde pasa e das curiosidades desta liña férrea.