Para conmemorar este 23 de abril, Día do Libro, a Libraría Couceiro recomenda a lectura de catro novidades na nosa lingua. ‘Nús’, de Manuel Gago; ‘Movendo os marcos do patriarcado’, de Marilar Aleixandre e María López Sánchez; ‘Coidadora’, de María Marco e gañadora do XXXVII Premio Xerais de Novela; e ‘A transformación’ de Franz Kafka e tradución de Laureano Araújo.

Para celebrar este día, a Libraría Couceiro ofrece tamén un 10% de desconto nos libros mercados nesta xornada.