Domingo de Andrade entrou a formar parte do taller de carpintería da Catedral de Santiago aos 23 anos. Sobradamente coñecido por participar na construción da Torre do Reloxo da Catedral de Santiago ou do muro da Praza da Quintana, así como da escaleira de triple rampla do Museo do Pobo Galego, o libro que se lle adica fai un percorrido polas principais obras do mestre.

