Libraría Couceiro: Leopoldo, o pequeno monstro

A Leopoldo non lle gusta nada ir ao colexio porque os seus compañeiros se rin del polo seu tamaño. Prefire estar na casa, onde ninguén se mete con el e onde pode estar co seu tío Evaristo. Neste conto ilustrado, os pequenos da casa aprenderán que as diferenzas son un valor e non un impedimento. Firmado por Estefanía Padullés, a nova recomendación da Libraría Couceiro ensinará aos cativos que todos somos únicos.