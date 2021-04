A Libraría Couceiro recomenda hoxe ‘Na Estrada’, un clásico da literatura norteamericana do século XX que contribuíu a mitificar a famosa Ruta 66. Traducida por primeira vez ao galego, séguense reeditando milleiros de exemplares do que a revista Time considera unha das cen mellores novelas en inglés do último século.

Edita Kalandraka.