Para os máis cativos a libraría Couceiro aconsella o libro ‘Neste conto non hai ningún dragón’, moi ben editado e cunhas singulares ilustracións da autoría de Lou Carter e Deborah Allwright, onde se narra as peripecias dun pobre e vello dragón que vai pasando por diferentes contos e ninguén quere que forme parte do seu, nin Ricitos de ouro nin Hansel e Gretel nin ninguén.