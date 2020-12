‘O misterio do sorriso de Lucas’, da autoría de Carmen Gil con ilustracións de Silvia Álvarez, é unha recomendación da libraría Couceiro para os máis cativos, que narra a historia dun neno que sempre sorrí, todos os días do ano e de día e de noite. Intentarase descubrir o enigma do sorriso e o que se esconde tras el.