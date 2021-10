Libraría Couceiro: O nonnicornio

Onde vive o noso protagonista, todo o mundo é moi amoroso e amable. Pero o noso amigo non se comporta para nada como o que é, un unicornio. Sempre di que non... polo que a súa familia acaba chamándoo NONnicornio. Un día, o NONnicornio escapa do seu mundo azucarado en busca de aventutras. Atópase cun mapache que non quere escoitar, un can ao que todo lle da igual e unha princesa que é unha contestona. Fan moi bo equipo. Ata ser un testán é máis divertido en compañía

Edita Picarona e recoméndao a Libraría Couceiro.