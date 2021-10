Sentir as cores e asocialas co mundo coñecido é a mellor maneira de facelas nosas como unha parte máis da nosa vida. Un fermoso álbum para os máis pequenos que nos fala da irmandade dos nosos sentidos, de como as imaxes poden ser percibidas non só pola vista, senón tamén polo tacto, polo olfato... A recoñecida escritora e comunicadora Yolanda Castaño ábrenos as portas a un mundo cheo de sensacións na compaña das ilustracións de Xosé Tomás.