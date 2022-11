Tanxugueiras llegan a Tanxugueiras de la mano del actor Rubén Riós

Desde hace 16 años la Asociación Cultural de la Castaña dirigida por el actor e activista social Rubén Riós, primeramente a través del festival de las artes escénicas y posteriormente por medio del evento Latexos do Rural, llena de cultura el sureste ourensano.

Este año el plato fuerte de su programación viene dada por uno de los grupos con mayor impacto a nivel nacional. Latexos do rural se convertirá en un evento histórico debido al concierto en acústico que nos ofrecerán estas artistas que además de deleita ral público asistente con sus grandes voces, pisarán por primera vez la zona de Tanxugueiras situada en la aldea de Fumaces, de la cual eligieron este micro topónimo para poner esta zona en el mapa mundial.

El propio Riós y su equipo aseguran que las Tanxugueiras representan y divulgan los valores que ellos llevan años trasladando al sureste ourensano: raíces, ancestros, tradición y música.

Esta Asociación, conjuntamente con estas reputadas artistas, acercarán la cultura a una zona rural castigada por la despoblación con el objetivo de llenarla de vida. Es por ello que este año se les homenajeará mediante el apadrinamiento de un castaño centenario, de la aldea de Marcelín, en la reconocida y emotiva Ruta del Talento de la que forman parte grandes valedores de nuestra cultura y sociedad como Irene Villa, Roberto Verino, el Padre Ángel o Carmen Avendaño, entre otros.

Latexos do Rural tendrá una programación variada y rica entre los que destacamos a otros artistas como Esther Estévez que será la maestra de ceremonias, Arcadio Falcón and the Bandits, la bookstagramer de Surfeando libros, Irene Pérez, A gramola, la Banda de gaitas y pandereteiras de Riós, la agrupación musical de Riós y como agrupación invitada las pandereteiras da Mezquita “As travesas”.

El evento será gratuito a excepción de las actuaciones musicales con realización el día 19 de noviembre por la tarde a partir de las 17:30h. Las entradas se podrán comprar de manera física en el Supermercado MAVER en Riós, en el complejo PALAVIDA en Verín u online mediante la plataforma WOUTICK.ES hasta el día 15 de noviembre hasta las 12.00am. La organización no habilitará venta en taquilla el día de las actuaciones.