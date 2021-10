132 millones a un cuarto plan de rescate para los sectores más afectados por la pandemia

Ya a preguntas de la prensa acerca del proyecto de Presupuestos Generales del Estado, que destinarán más de mil millones a inversión en Galicia, Feijóo valoró que un incremento impositivo "no es bueno para la reactivación económica" y también opinó que "no son rigurosos" en lo que respecta a los ingresos. Se quejó además de que el 50 % de la inversión, no se territorializa. Se confirma el bloqueo de las autovías de Galicia, apuntó, que no hay proyectos nuevos "de calado" en ninguna ciudad y que todas las grandes inversiones en materia de autovías "no tocan en 2022". "No se va a empezar ninguna". Sí valoró la partida para el corredor Atlántico de mercancías. Aún así, apeló a la prudencia hasta conocer bien el contenido del documento para una valoración más exhaustiva