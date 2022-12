200 estudantes galegos da ESO particparán nun programa de intercambio con alumnos franceses

Santiago. Un total de 200 alumnos e alumnas da nosa comunidade e 20 profesores de 3º e 4º de ESO participarán nos programa de intercambio con estudantado de centros educativos franceses en dúas iniciativas enmarcadas na Estratexia Galega de Linguas Estranxeiras, Edulingue 2030. Os programas, postos en marcha polo Executivo autonómico, teñen obxectivo potenciar a aprendizaxe activa da lingua francesa do noso alumnado e mellorar a súa competencia lingüística, segundo salientan dende a Consellería de Educación. Desta forma, segundo indica a Xunta nun comunicado, “promóvese a convivencia escolar, lingüística e cultural entre Galicia e as rexións francesas involucradas, Hauts-de-France e Bretagne, tendo en conta o enorme interese que o ensino da lingua, a literatura e a cultura, tanto galegas como españolas, suscitan na rexión francesa, así como a afección pola lingua e a cultura do país veciño no sistema educativo da nosa comunidade”. A Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades destina a estas iniciativas un orzamento total de 80.000€. Os centros participantes nestes programas reciben unha asignación económica de 4.000€ cada un para sufragar conceptos varios vencellados á viaxe de intercambio. Asemade, o executivo autonómico tamén está levando a cabo outra iniciativa de traballo colaborativo entre estudantes galegos e doutros países do mundo a través do programa Eduexchanges, “de intercambio en liña para realizar un proxecto no que afonden no coñecemento mutuo con colexios e institutos estranxeiros”, indican. Neste caso, será o alumnado galego de 5º e 6º de Primaria, ESO e 1º de Bacharelato de 41 centros galegos o que participará nesta iniciativa con escolares de países como Austria, Canadá, Estados Unidos, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Países Baixos, Polonia, Portugal, Reino Unido, Romanía, Suecia e Suíza. E.N.