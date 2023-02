Miles de personas han abarrotado este domingo las principales calles de Santiago de Compostela en una manifestación en favor de la sanidad pública y de la atención primaria que sus organizadores, SOS Sanidade Pública, ya califica de “masiva” e “histórica”. Con ella buscan “responder a la grave situación que atraviesa el sector, al límite por la gestión de la Xunta”.

Media hora antes de la hora prevista para el inicio de la movilización en la Alameda, cientos de personas ya se concentraban en las calles adyacentes. Para cuando la manifestación echó a andar, pasadas las 12,00 horas y liderada por representantes de las organizaciones participantes, ya eran miles. La policía local ha cifrado la asistencia en más de 25.000 personas, mientras que los organizadores contabilizan alrededor de 50.000.

Lentamente y con consignas como ‘Rueda, atende, o Sergas non se vende. Aquí está o pobo que a defende’ u ‘hospital privado, futuro hipotecado’, los manifestantes, a los que se han unido también turistas y peregrinos, han avanzado por las principales calles de la capital de Galicia.

Aunque los primeros han enfilado la Plaza del Obradoiro alrededor de las 13,00 horas, no ha dejado de entrar gente hasta pasadas las 14,30 horas. De hecho, los propios organizadores no han parado de pedir que se intentasen ocupar “todos los espacios libres disponibles porque hay gente que no puede entrar”.

La actriz Isabel Risco ha sido la encargada de animar a los manifestantes frente a la catedral, donde se han escuchado gritos de ‘Sanidade no rural, só pedimos o normal’ y múltiples referencias al conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, --de quien han pedido su dimisión-- y al presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda. A ambos se han referido como ‘desmanteladores’ y ‘privatizadores’.

También ha habido espacio para recordar y “agradecer” a los trabajadores del Sergas, “muchos de ellos precarizados”, con un sonoro aplauso, y para la música, con gaitas y versiones de canciones míticas del grupo gallego Fuxan os ventos.

“LA POBLACIÓN DICE NO Y SE REBELA”

Antes de arrancar, el portavoz de la plataforma SOS Sanidade Pública, Manuel Martín, ha puesto el foco ante los medios de comunicación en la Iniciativa Legislativa Popular en la que trabaja la organización y para la que han recogido “más de 50.000 firmas”, “que es el mayor apoyo de la historia de la sanidad gallega y del Parlamento”.

“La población gallega no está dispuesta a que su sistema sanitario público y la atención primaria acabe desmantelada y privatizada. Esto es una muestra de que la población dice no y se rebela contra una situación injusta”, ha asegurado.

Martín también ha censurado la política sanitaria de la Xunta, “que busca la privatización” y que “demuestra una enorme incapacidad para gestionar los recursos; una mezcla imposible”.

“Queremos que se pongan a negociar con toda la sociedad gallega medidas para poner fin a esta situación tan dramática, que supone que la ciudadanía no puede acceder a la atención primaria, con listas de espera gravísimas que superan todo lo sensato”, ha advertido.

Piden “recuperar todo lo recortado, que ha sido mucho, y que ha resultado en una desatención a la población”. “Además, queremos un nuevo modelo de atención primaria, integral y que incorpore profesionales como psicólogos, fisioterapeutas o logopedas; un nuevo modelo de atención primaria que además tienen encima de la mesa desde hace dos años, en un cajón”, ha afeado.

PRESENCIA POLÍTICA

También entre los asistentes han estado la líder de la oposición, Ana Pontón, el secretario xeral de los socialistas gallegos, Valentín González Formoso, y el coordinador de Podemos Galicia, Borja San Ramón.

“Es una jornada emocionante e histórica en este país donde miles de personas, cargadas de razones y también con la fuerza del corazón vienen a defender la sanidad pública, a decirle al PP que no van a permitir que sigan jugando con su salud”, ha manifestado Pontón.

Formoso, por su parte, ha reivindicado la celebración de la manifestación tras “el silencio rotundo, las ocurrencias y los parches” de la Xunta de Galicia; mientras que San Ramón, que la ha calificado de “histórica”, considera que demuestra que existe un “modelo alternativo” al del Gobierno gallego.

MANIFIESTO

Ya frente a la Catedral, los organizadores han pasado a leer el manifiesto de la convocatoria, en la que han apuntado que ya antes de la pandemia de Covid-19, la Atención Primaria atravesaba “una profunda crisis estructural, con déficit importante de profesionales debido a la no renovación de las jubilaciones, bajas y vacaciones, provocando demoras y masificación”.

Ahora, destacan, esta situación “está alcanzando un punto de inflexión que puede ser irreversible”. “Continúan los problemas de acceso a la asistencia sanitaria, con la hegemonía de la consulta telefónica, listas de espera inaceptables, ausencia de médicos y de pediatras en los centros de salud y cierres de urgencias extrahospitalarias”, lamentan.

Censuran que para solucionar esta situación, el Sergas mantenga una financiación del 14% del gasto sanitario, “que supone la mitad del 25% necesario (según propone la OMS)”, y continúe sin poner en marcha un plan extraordinario y urgente.

“La Consellería propone únicamente unos cambios ínfimos y ridículos en la historia clínica o en la remuneración del personal, que soporta una situación de desmantelación y masificación intolerable, por la política sanitaria del PP, y de aquellos que cuando gobiernan, se colocan al servicio del capital y de las privatizaciones. Y de echarle la culpa al Gobierno central, ya no cuela”, afirman.

La masificación de las consultas, explican, junto a las demoras en pruebas e intervenciones, “tienen consencuencias muy negativas en la calidad de la atención, entre ellas el atraso en el diagnóstico de múltiples patologías”. Además, “la no atención en Atención Primaria provoca el colapso de las urgencias sanitarias”, alertan.

“Esta degradación de la sanidad pública es una estrategia deliberada para beneficiar los intereses de los fondos de inversión privados, a costa de suprimirle un derecho básico a la clase trabajadora”, aseveran.

PROPUESTAS

Entre las propuestas detalladas por los organizadores en su manifiesto, destacan la puesta en marcha de “un plan extraordinario y urgente”, el debate y aprobación, por parte del Parlamento gallego, de la Iniciativa Legislativa Popular de la Plataforma SOS Sanidade Pública, así como un incremento del presupuesto sanitario y del gasto en Primaria hasta el 25% del total.

También la cración del Consello de Saúde de Área Sanitaria e o Consello de Saúde de Galicia, “para dar participación a la cidadanía en la toma de decisiones”, y la recuperación de las plazas recortadas.

Solicitan también nuevas políticas de persoal que favorecan la estabilidad laboral y la puesta en marcha de los Plans Locais de Saúde, “dirigidos a los principales problemas y necesidades sanitarias de la población y evaluar la consecución de los objetivos en el nivel de salud”, así como un plan “para utilizar plenamente los recursos hospitalarios”.

Han concluido pididiendo el cese “inmediato” de los responsables políticos de esta “gravísima situación”. “La Xunta de Galicia es la única responsable”, han puntualizado.

APOYO DEL SECTOR CULTURAL

Por otra parte, personajes del panorama cultural gallego y nacional han emitido un comunicado para “apoyar y sumarse” a las medidas propuestas por SOS Sanidade Pública. Entre ellos, el reciente ganador de un Goya a Mejor película de animación, Alberto Vázquez; el nominado a mejor actor de reparto, Diego Anido; Manolo Rivas, Yolanda Castaño, Carlos Blanco o Marilar Aleixandre, entre otros.

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Feb. (EUROPA PRESS)