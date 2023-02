As aseguradoras de Renfe e Adif puxeron en dúbida nesta segunda sesión da fase de responsabilidade civil do xuízo polo accidente do tren Alvia que as secuelas dalgúns dos feridos sexan consecuencia dos golpes sufridos no descarrilamento.

Foi o caso dun viaxeiro que perdeu a visión após o sinistro ferroviario e que por ese motivo tivo que deixar a súa profesión. "Amaba a miña profesión. Ter que cortar con iso foi moi traumático, cambiar a miña vida totalmente", declarou esta testemuña.

Na quenda da aseguradora de Renfe, QBE, a súa avogada preguntoulle polo seu nivel de visión antes do accidente. "Era suficiente. Tiña unha saúde visual delicada. Tiña que coidala e corrixir a miña visión con lentes e tiven problemas de saúde ocular, pero ningún que me fixo deixar a miña actividade profesional e necesitar axuda na miña vida diaria", respondeu este home.

Neste sentido, e ante as cuestións da letrada desta aseguradora, a testemuña admitiu que "vía menos que outras acodes pero podía facer", segundo remarcou, a súa vida e o seu traballo.

"A mesma véspera do accidente eu estaba a traballar. Tiña compromisos antes e despois do accidente. Se quere facer ver que o accidente non tivo que ver... non se entón como houbo un antes e un despois", subliñou o home.

Nese momento, de feito, interveu a xuíza para recriminar á avogada da aseguradora de Renfe porque "iso llo terá que preguntar ao forense".

A continuación interveu o avogado de Allianz, quen incidiu no interrogatorio a esta vítima do accidente, en busca dos informes médicos que dixesen que o seu estado actual de saúde débese ás lesións polo sinistro.

"UNHA CONFERENCIA PÓDOLLA DAR AGORA"

Nun momento dado, apuntou, de feito, a unha conferencia que a testemuña deu en 2019, relacionada coa profesión á que se dedicaba con anterioridade.

"Unha conferencia? Pódolla dar agora tamén. Non é unha actividade profesional, é unha actividade de sentarme e falar", respondeu a testemuña, que "na actualidade" ve puntos de luz, pero non así o que ten diante, e remarcou que "a deterioración foi progresivo".

"CANTO LLE PAGA" Á SÚA PARELLA

A maiores, o letrado da aseguradora de Adif cuestionou a este home por "canto lle paga" á persona que lle atende no seu día a día.

"É a miña parella, que é unha persona marabillosa. Quero dicilo desde aquí", resaltou a testemuña, emocionado. "Non hai pago algún?", ha repreguntado o letrado, ao que o home contestou que non.

"PENSEI QUE MORRÍA"

"Pensei que morría. Dixen, vou morrer esmagado", advertiu este sobrevivente da traxedia durante a descrición do vivido na curva da Grandeira ante o seu avogado, que é o que representa á asociación de prexudicados Apafas.

Segundo explicou, "a viaxe pareceu normal todo o camiño, ata que se chegou á curva". Logo tivéronlle que sacar do interior do convoi: "Estaba sentado en dirección á marcha e ao comezar a curva sentín que me ía e saín despedido do meu asento e fun voando ao outro extremo do vagón. Impacteime de lado, rompinme dúas costelas e caín ao chan boca arriba. Aí empezáronme a caer... Empecei a sentir impactos de obxectos cun ruído infernal", lembrou.

Cando todo pasou, "non podía ver". "Tiña a cara ensanguentada, non vía nada e non me podía incorporar. Estaba en pánico porque non podía saír de aí. Só pensaba 'que me saquen de aquí. Veu alguén e sacoume das axilas, arrastrándome", segundo proseguiu.

TENSIÓN POSTRAUMÁTICA

Algo similar ao ocorrido con esta vítima sucedeu na quenda doutra máis nova que sofre tensión postraumática desde entón, posto que se "cronificou", segundo declarou unha das especialistas que lle trata.

A avogada de QBE interesouse polas limitacións que isto lle supón para o seu quefacer diario, tratando de evidenciar que pode levar unha vida "normal", mentres que o de Allianz quixo saber se un trastorno que lle afecta pode proceder da existencia de "algún problema na familia".

Con anterioridade acababan de comparecer, tamén como testemuñas, os pais desta sobrevivente. "O primeiro ano pasouno moi mal. Tiña pesadelos, caía da cama. Agora non se expresa, por moito que a preguntamos", afirmou a súa nai.

"Tiven que pasar por encima de cousas, de asentos, de xente...Foi un bombeiro o que me axudou fóra do vagón", contara a súa filla.

"VINTE ANOS ENCIMA"

"Vinte anos encima" foron os que "caeron" aos pais doutra das declarantes no xuízo esta sesión, quen compareceu para reclamar os danos e prexuízos que lle corresponderían ao seu pai, xa falecido.

No seu nome, trouxo a colación a dura experiencia que viviu e como chamaba a atención sobre "a cantidade de teléfonos móbiles que soaban e que ninguén os collía" dos primeiros instantes após o descarrilamento.

"Aquilo non era un vagón, a xente desaparecera, non había nin dereita, nin esquerda, nin arriba, nin abaixo, nin asentos, nin corredores... Aquilo era un desastre total", resumiu outra vítima, que non acudiu a ningún profesional pero si tivo "algunha charla" a nivel psicolóxico cun familiar próximo. Deste xeito, foi "asumindo" o sucedido.

Outro home lamentou a morte naquel tren da súa nai, coa que estaba "moi unido" o primoxénito dos seus fillos, mentres un mozo que sufriu lesións rememorou como tentou levantar un asento para auxiliar a viaxeiros "pero pesaba unha animalada" e, segundo constatou, "só quería saír de alí".

"MOITA ANSIEDADE"

"Moita ansiedade" e "moita angustia" é a que asegurou sentir outra das vítimas que declarou este mércores, case 10 anos despois da traxedia, sobre todo "cando se achega a data" do aniversario, o 24 de xullo de 2013. "É cando se me revolve todo outra vez", subliñou.

Como a gran maioría dos que compareceron nestas dúas xornadas da parte que dirime a responsabilidade civil no xuízo, esta muller sinalou que escolleu viaxar en tren porque lle parecía o medio "máis seguro".

Cando o Alvia descarrilou "todo" se volveu "escuro" e "empezaron a caer vultos", segundo narrou. "Non podía esquivalos, porque non vía nada e daquela todo o demais (...) Quedei aprisionada e estiven bastante tempo até poder saír. Pensaba que me ía a morrer, sinceramente", confesou.

Pero chegado un momento mirou cara atrás e viu "unha lucecita ao fondo do vagón", polo que tentou saír. "Tardei bastante, ouvíanse berros, ouvíase de todo pedindo auxilio, pero non se vía nada", continuou o seu relato.

"Ata que conseguín librarme das pedras. Levaba o bolso de man e non o puiden levar porque non saía dos amasillos de ferros. Logo foi un espectáculo porque como estaba o tren virado estaba no alto, o meu vagón separouse doutros e eu tiña que saltar cara á cuneta. E resulta que alí había bastantes cadáveres cubertos de po", explicou.

O 24 de xullo de 2013 morreron 80 persoas e 140 resultaron feridas a poucos quilómetros da estación de Santiago. Na acción penal, a xuíza terá que determinar se os acusados, o maquinista e o ex xefe de seguridade de Adif, son responsables doutros tantos delitos de homicidio e lesións por imprudencia profesional grave.