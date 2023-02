Letrados da Administración de Xustiza estiman que en Galicia se concluirá a semana cuns 6.000 señalamientos suspendidos pola folga indefinida que convocaron o pasado 24 de xaneiro para reclamar unha "adecuación salarial".

Así o expuxo Fernando Santiso, representante da Unión Progresista de Secretarios Xudiciais, durante a concentración que letrados de xustiza da área da Coruña convocaron ante a Delegación do Goberno en Galicia.

Fixérono varias decenas de representantes deste colectivo e cunha pancarta na que se podía ler 'Xustiza, por dignidade, por igualdade'. Foi ante as portas da Delegación do Goberno en Galicia a cuxo máximo representante, José Miñones, solicitarán unha entrevista.

En declaracións aos medios, Fernando Santiso destacou que o seguimento en Galicia está a ser "moi bo", ao redor dun 70% de media que no caso da provincia da Coruña, precisou, alcanza "case o 80%".

"O que máis desgasta é o sentimento de responsabilidade", asegurou en referencia ao "dano" na cidadanía da folga polo número de xuízos e vistas sen celebrar, ao que sumou outro tipo de trámites.

Así, indicou que só no partido xudicial da Coruña son "máis de 6.000 demandas pendentes de tramitar nos xulgados e máis de 20.000 ecritos pendentes", citou como exemplo da situación que se está rexistrando noutros xulgados galegos.

Con todo, e de cara á reunión convocada co Ministerio de Xustiza, afirmou, en liña con outros letrados xudiciais, que esperan que se acheguen posturas e que "isto termine canto antes". "O acordo é fácil", dixo remitíndose ao pactado o pasado mes de abril en resposta ás súas demandas.

E é que tanto este representante como outros letrados da Administración de Xustiza incidiron en que as reivindicacións non son "novas", aludindo ao citado acordo de abril, polo que se mostraron confiados en que poida haber un achegamento de posturas.

Mentres, no caso da Coruña, anunciaron unha nova concentración o venres, ás 11,00 horas no Obelisco, onde doarán tamén sangue atendendo ao chamamento da Axencia Galega de Doazón de Órganos e Sangue.

MOTIVOS

E é que a folga indefinida cumpre unha nova xornada por un conflito que ten a súa orixe en "a falta de adecuación salarial ás maiores funcións e responsabilidades atribuídas pola Lei 13/2009, descargadas aos xuíces, e incrementadas en sucesivas reformas", en especial a de 2015, o que --denuncian-- provocou un "insoportable desequilibrio".

Os convocantes sinalan como "detonante" do conflito o acordo que Xustiza asinou en decembro de 2021 cos sindicatos dos corpos xerais "sen desenvolver debidamente a adecuación salarial ás últimas reformas procesuais prevista no segundo parágrafo da Disposición Adicional 157 da Lei 11/2020 de Orzamentos Xerais do Estado para 2021".