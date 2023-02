O número de persoas con Covid-19 en Galicia aumentou nas últimas horas até as 764, e rexistrouse un levísimo descenso no número de pacientes hospitalizados coa enfermidade, que pasou de 173 a 172 (169 en planta e 3 en UCI).

Segundo os datos feitos públicos este xoves pola Consellería de Sanidade, con información solicitada até as 18,00 horas do día anterior, nas últimas notificáronse formalmente 69 novos contaxios, e o número de casos activos aumentou en todas as áreas sanitarias, excepto na A Coruña.

Así, do total de persoas contaxiadas, hai 155 casos activos na área da Coruña e Cee (un menos); 141 casos na área de Santiago e A Barbanza (9 máis); 129 na área sanitaria de Lugo, Monforte e A Mariña (7 máis); 104 casos na área de Ourense, Barco de Valdeorras e Verín (13 máis); 80 casos activos na área de Ferrol (6 máis); 78 casos na área de Pontevedra e O Salnés (5 máis); e 76 casos na área de Vigo (10 máis).

Con respecto aos novos contaxios notificados nas últimas 24 horas, os casos novos baixaron nas áreas da Coruña (8 novos contaxios notificados), Pontevedra (9 casos novos), e Santiago (10 novos contaxios). Por contra, na área de Lugo rexistráronse os mesmos novos contaxios que o día anterior (13 casos), e subiron no resto de áreas: 11 casos novos en Ourense, 10 casos novos en Vigo e 8 contaxios novos en Ferrol.

HOSPITALIZADOS, CURADOS E FALECIDOS

Segundo os datos de Sanidade, actualmente hai 169 pacientes con Covid en unidades de hospitalización convencional de Galicia (dúas máis), e outros 3 pacientes en Coidados Críticos (tres menos).

Por áreas, a que ten máis ingresados é a da Coruña, con 44 pacientes; na área de Pontevedra hai 31 hospitalizados; na de Lugo son 25 os ingresados; hai 22 hospitalizados con Covid na área de Ourense; 21 na área de Ferrol; 19 na de Santiago; e 10 ingresados na área de Vigo.

Desde o inicio da pandemia contaxiáronse en Galicia 694.215 persoas, e superaron a enfermidade 689.503 persoas. Por contra, faleceron con Covid 4.067 persoas. Así mesmo, administráronse máis de 7,6 millóns de doses da vacina contra a infección.