Decenas de persoas participaron este xoves en Lugo ante a Subdelegación provincial do Goberno contra os efectos da Lei de garantías sexuais, coñecida como lei do 'só si é si', e para demandar unha rectificación desta reforma penal que levou a revisión de penas para condenados por delitos sexuais.

A protesta, convocada polas colectivo Mulleres en Igualdade de Burela e na que participaron membros do PP e de Cidadáns, produciuse a raíza da posta en liberdade dun agresor sexual, coñecido como o violador de Augas Férreas, ao que foi reducida a súa condena en aplicación por parte dun xulgado do novo marco de penas.

Ante a sede da Subdelegación do Goberno en Lugo, os concentrados corearon consignas como 'Irene dimisión' ou 'Non á lei do só si é si'.

Pola súa banda, a presidenta de Mulleres en Igualdade de Burela, Yasone Lorenzo, demandou a derrogación da lei e que se asuman responsabilidades políticas "porque está demostrado que esta lei ía ter estas consecuencias e seguiron adiante".

"Vemos como novos datos din que entre 4.000 e 5.000 depredadores sexuais, que están a cumprir condena van ver revisadas e rebaixadas as súas penas e moitos deles van ser posto en liberdade", lamentou Lorenzo, que avanzou a convocatoria de novas mobilizacións se non se producen cambios.

Entre os concentrados atopábanse concelleiros do PP no Concello de Lugo, co seu portavoz Ramón Carballo á cabeza, e tamén de Cidadáns, como a portavoz municipal en Lugo e coordinadora en Galicia dos laranxas, Olga Louzao.