Durante el pasado 2022, un trabajador perdió la vida cada seis días en su puesto de trabajo en Galicia. Un golpe de mar mientras faenaban, una caída en una obra o un accidente en una planta de producción industrial, las casuísticas son múltiples, no obstante, la lacra de la siniestralidad laboral no da tregua y las estadísticas revelan un serio rebrote a lo largo del último año en cuanto a los accidentes laborales cuyo resultado es el fallecimiento de algún trabajador en la comunidad.

Un total de 67 gallegos fallecieron a lo largo del pasado año durante su jornada laboral, una cifra a la que hay que añadir el caso de 6 trabajadores que perecieron in itinere, es decir, en el desplazamiento de ida o vuelta a su puesto de trabajo. La comunidad registró algo más del 8% de las 826 muertes en el ámbito laboral que hubo en el conjunto del Estado en 2022, en la que es la cifra más elevada de muertes por accidente en el trabajo desde el año 2009, cuando se registraron 72 fallecimientos, según el avance de datos del Ministerio de Trabajo y el Análisis de las estadísticas de accidentesde trabajo y enfermedades profesionales en España que realiza Comisiones Obreras (CCOO).

Pontevedra fue la provincia más castigada por esta casuística con 38 fallecimientos, entre los que se encuentran los 21 marineros desaparecidos en el naufragio del Villa de Pitanxo en Terranova que supuso el mayor accidente laboral del año en España. Una tragedia que sacudió el país y por la que las familias se encuentran todavía batallando para que se baje al pecio, y de esta forma obtener toda la información posible para aclarar lo acontecido en el siniestro y, así, depurar responsabilidades. En A Coruña se alcanzaron los 19 decesos en el ámbito profesional, mientras que Lugo y Ourense sumaron 5 cada uno de ellos.

En el Índice de Incidencia de accidentes mortales, Galicia suma 6, 59 muertes por cada 100.000 trabajadores y trabajadoras, superando ampliamente la media estatal de 3,51. Y tan sólo por debajo del indicador que registran la Región de Murcia y La Rioja.

Francisco González Sío, secretario de negociación colectiva, trabajo e industria de la Confederación Intersindical Galega (CIG) señala en declaraciones a EL CORREO que “a principal causa de morte en Galicia siguen sendo os infartos”. Una casuística que desde la intersindical relacionan con los elevados ritmos de trabajo existentes: “Por moito que se diga que avanzamos en dereitos laborais, non é certo, cada vez se traballan máis horas extras, horas que non se cobran, e a xornada laboral en contra do que recomendan os organismos está a medrar en lugar disminuír. Todo iso provoca que exista un estrés no traballo enorme nos traballadores”.

Descenso en el total de accidentes

En el total de percances laborales registrados en la comunidad sí que se ha producido un descenso del 11,65% con respecto al 2021, registrándose algo más de 25 mil. A Coruña despunta como la provincia en la que más casos se han registrado con cerca del 45% del total, le sigue a continuación Pontevedra con un 32%, mientras que el cómputo fue exactamente el mismo en Lugo y Ourense con 2.972 sucesos que constituyen el 11,5%.

Si se analizan los datos en función de los sectores, el que registra un mayor número de incidencias es el de la industria manufacturera con algo más del 23% del total. González Sío apunta que se trata de un sector en el que los problemas músculo-esqueléticos se propagan. Es el caso, por ejemplo, de muchas trabajadoras de la conserva a las que el manejo diario del mismo utensilio para limpiar el pescado les acaba suponiendo la aparicion de una tendinitis. No todas cursan baja, y por lo tanto no figuran en la estadística ya que como apunta el representante sindical, “hai un número moi alto de persoas que traballan con estas dolencias e dende a Administración autonómica que é quen ten as competencias non se está a facer nada ao respecto”.

Destaca, por otro lado, el relativamente bajo número de incidencias que escruta el sector primario con menos del 8% del total, sobre todo, teniendo en cuenta que al menos el 30% de los fallecimientos registrados se han dado en este sector. González Sío destaca que “en termos globais o número de traballadores é menor, porén, os accidentes sempre adoitan ser moi graves ou incluso mortais”.

Y es que las 21 víctimas del Pitanxo, para los que su familiares continúan demandando “verdad, justicia y reparación”, se suman a una lista que en la década de 2010 sumó un total de 101 marineros que fallecieron realizando su trabajo, en un sector, el pesquero que apenas supera las 20 mil personas empleadas en Galicia.

El próximo 1 de marzo, el Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia (ISSGA) mantendrá una reunión en la que se debatirán y actualizarán estos datos entre la Administración autonómica y las organizaciones sindicales.