La segunda sesión del juicio contra Ana Sandamil, acusada de asesinar a su hija Desirée Leal en mayo de 2019 en Muimenta, arrancó con alusiones a fenómenos paranormales, con la declaración del que era novio de la acusada en el momento de los hechos, que afirmó que ella le trasladó que “oía voces” y que detectó en los últimos meses comportamientos extraños, así como que, tras el crimen, le dijo que “se había terminado todo”.

“Yo le pregunté qué había pasado y ella me dijo que se había terminado todo”, explicó el testigo ante el tribunal que repite el juicio por este crimen, después de que el TSXG echase abajo el veredicto alegando que no estaba lo suficientemente motivado en lo relativo a la capacidad de la mujer de entender sus actos, algo por lo que fue condenada a prisión permanente revisable.

El hombre fue increpado al inicio de su declaración por el padre de la víctima, presente en la sala, que lo llamó “mentiroso”, lo que le ha valido una amonestación por parte del presidente del tribunal.

En la vista, dijo que ella nunca le contó lo ocurrido, porque “no se acordaba” y que era conocedor de que la mujer “oía voces” y “tomaba una medicación que le daba su madre”, aunque no le dio mayor trascendencia.

En enero de 2019, cinco meses antes del crimen, su relación “pegó un cambio”, relató. “Ella era muy fría, a veces era como si no me conociese”, narró el testigo, que “dejó de ir a verla bastante”. Entre medias, se anotó a un curso del que empezó a hacer comentarios extraños, como que los compañeros “andaban con droga” y “que la espiaban”.

El que era novio de Ana Sandamil contó que la mujer “dejó de beber agua de casa”, por sus sospechas de que pudiese estar envenenada, y que cambió todas las contraseñas de las tarjetas, del móvil y del wifi, porque “decía que la estaban espiando”. Una noche que durmió en su casa pudo comprobar que “no dormía nada de noche: se levantaba, decía que había gente fuera, que la espiaba, salía a la ventana...”.

Sobre la relación con su exmarido, el entonces novio de la mujer ha dicho que le trasladó que “le tenía miedo”, mientras que una amiga de la acusada, que también declaró en la sesión de ayer, aseguró que la relación “era mala” y que ella decía que él “la amenazaba”.

Los testigos citados en este juicio contra Ana Sandamil, como es lógico, están repitiendo en su mayor parte las cuestiones que trasladaron al jurado hace un año, en la primera vista. No obstante, en esta segunda sesión se produjo alguna variación. Este es el caso de uno de los tíos de la acusada, ganadero, para el que Sandamil trabajó meses antes del crimen y en cuya ‘tablet’ se encontraron, entre otras, búsquedas sobre como conseguir un veneno, estricnina.

En el primer juicio, el hombre aseguró que esas búsquedas las había realizado él para acabar con las plagas de la granja, pero ayer aeguró que no recuerda haberlo buscado, aunque tampoco lo ha descartado. En todo caso, contó al jurado que no compraba los venenos en ese formato, si no venenos comerciales contra roedores.