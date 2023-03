Las pruebas de oposición para la OPE (oferta pública de empleo) que convoca este año el Servizo Galego de Saúde (Sergas) se iniciarán en el mes de junio y terminarán en febrero de 2024, mientras que el concurso de méritos se resolverá en el mes de octubre. Así lo ha explicado el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en su comparecencia tras la reunión semanal del Gobierno gallego que ha decidido este calendario. En total, son casi 5.700 las plazas convocadas, de las que 3.873 son por concurso oposición y otras 1.815 corresponden a las plazas que se otorgarán por concurso de méritos, para un total de 65 categorías que son casi todas las que tiene la sanidad pública gallega.

De las plazas ofertadas por oposición, un 45%, lo que supone 1.726, son de enfermería, pero también hay 155 para médicos especialistas y otras 150 para médicos de familia. Precisamente, estas plazas de médicos de familia, junto con las de enfermería, serán las que se priorizarán en el concurso de méritos, cuya lista de admitidos saldrá en el mes de marzo y no se resolverán hasta octubre.

Además, el Consello de la Xunta aprobó la compra de 888.000 dosis de vacunas antigripales para la próxima campaña de vacunación, por un valor de 10 millones de euros, así como 55.000 contra el neumococo por importe de 12,7 millones de euros.

En su comparecencia, Rueda se ha referido al suceso en un colegio de Ourense, donde ayer se derrumbó un muro y ha asegurado que no es un caso "comparable" al que ocurrió en el IES Julio Prieto Nespereira el pasado mes de octubre, donde falleció un alumno. El muro que se derrumbó este miércoles en el colegio Cardenal Cisneros fue debido a "una obra externa", ha recordado Rueda, y no se han producido víctimas por lo que cree que hay que "felicitar" el equipo directivo por su "rápida actuación", aparte de que el centro no pertenece a la Xunta.

El Consello de la Xunta de este jueves acordó la adquisición de un computador cuántico para el Centro de Supercomputación de Galicia, por importe de 13,9 millones de euros, cuyo contrato ha sido adjudicado a la empresa Fujitsu. Se trata de uno de los primeros de Europa y será "el más potente de España", según Rueda.

También aprobó el plan de uso y gestión del Parque Natural Fragas do Eume, con una vigencia de 10 años y una inversión estimada de 8,5 millones de euros.