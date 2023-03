Advertencia del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, a la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM). Rueda ha afirmado este jueves que "no es bueno dar ultimátums" como el de la huelga que han convocado a partir del 11 de abril si no se negocian sus condiciones, en alguna de las cuales ya ha avanzado que el Gobierno gallego no está de acuerdo. Médicos de toda Galicia están llamados a la huelga indefinida que ha convocado la CESM a partir del próximo 11 de abril ante la "lamentable" situación que atraviesa la atención sanitaria en la comunidad

En la rueda de prensa tras el Consello de la Xunta, ha invitado a este sindicato, que no está en la Mesa Sectorial de la Consellería de Sanidad con los profesionales de la sanidad, que "se adhiera a los acuerdos que se vayan tomando" en este foro, en el que se encuentran los representantes del sector sanitario. Ha asegurado que la intención de la Xunta es mantener la estructura sanitaria actual con la prestación del servicios en el territorio por lo que "no estaría de acuerdo" con planteamientos de cerrar puntos de atención continuada (PACs) o similares. Médicos gallegos convocan una huelga indefinida a partir del 11 de abril Así, aunque ha dicho que respeta su capacidad para plantear una huelga y sus reivindicaciones, cree que es mejor "hablar de propuestas que hablar de que se va a convocar una protesta y que se da un ultimátum", y tampoco es bueno "tener posturas de se hace esto así" o si no hay huelga. Rueda ha puesto en valor que las medidas que ha implementado la Xunta para intentar paliar la falta de médicos fueron negociadas en la Mesa Sectorial "con todo el mundo". En concreto sobre la respuesta a la bolsa de voluntarios para cubrir guardias en los centros de salud de la zona de Pontevedra, a la que se han presentado una veintena de facultativos, ha considerado que es "un número aceptable para solucionar el problema" que hay a día de hoy en esta área sanitaria. Según ha puntualizado, se trata de una medida para solucionar "una situación puntual" por lo que no se pretendía que se apuntasen muchos médicos, sino que los que se ofreciesen fuesen suficientes para solucionar el problema de cobertura de plazas en los centros con más bajas estructurales. En el ámbito sanitario, Rueda también ha descartado que pueda no ser ético que la gerente del Sistema Galego de Saúde (Sergas), Estrella López-Pardo, tenga un hermano, Manuel López-Pardo, que ha sido nombrado director de la asociación de hospitales privados gallegos Ahosgal. "No se puede hacer un nombramiento o dejar de hacerlo exclusivamente en razón de quien es o no es tu hermano si queda garantizada la independencia en tu actuación", ha considerado, tras lo que ha manifestado que, en este caso, cree que "esa independencia queda garantizada" ya que, de lo contrario, "no seguiría en su cargo ni un solo momento". Y ante la aprobación por parte de la Junta de Andalucía de una orden para concertar la Atención Primaria con la sanidad privada ha descartado que se vaya a seguir ese camino en Galicia porque "la concertación de la Primaria no es algo que a día de hoy contemple la Xunta".