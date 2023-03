A Xunta pedirá "canto antes" unha reunión ao Ministerio para a Transición Ecolóxica para que "aclare e xustifique" as zonas escollidas para o desenvolvemento da eólica mariña ao norte de Galicia. "Entendemos que non están suficientemente justificados desde o punto de vista técnico", asegurou o presidente galego, Alfonso Rueda.

Após avaliar un informe na reunión semana do Goberno autonómico, explicou que o Executivo estatal "ten que explicar" esta delimitación, tendo en conta que "non se recolleron as alegacione" que nos últimos dous anos presentou o Observatorio dá Eólica Mariña de Galicia, órgano que precisamente se reunirá leste consinto xoves.

En calquera caso, o presidente da Xunta apoia o impulso desta fonte de enerxía se está "ben exposto", tendo en conta que España leva "un atraso" con respecto ao resto de Europa.