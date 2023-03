Galicia afrontará a partir del próximo mes el inicio de la temporada más importante del año a nivel turístico, la que va desde la Semana Santa hasta finales de septiembre cuando el verano da sus últimos coletazos, y lo hará con el problema enquistado de la falta de trabajadores en el sector hostelero.

“El tema del personal es ahora mismo nuestro mayor problema. No podemos engañarnos y decir lo contrario, porque sería ponernos una venda en los ojos ante una realidad que tenemos encima de la mesa”, explica Alfonso Martínez, presidente del Consorcio de Empresarios Turísticos de Sanxenxo (Cets), en relación a una problemática que los administradores de negocios ya habían comenzado a percibir, aunque en menor medida, antes de la pandemia del coronavirus.

En este sentido, el presidente de la patronal hostelera ourensana, Ovidio Fernández, señala que se trata de “un mal endémico, que se da en toda España y que no hubo tiempo de resarcir tras la pandemia”. Una situación continuada en el tiempo que conlleva “que algunos negocios hayan tenido que disminuír su oferta y otros amenacen con cerrar si no se resuelve el problema”, destaca Fernández.

En la misma línea, se posiciona Héctor Cañete, presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de A Coruña que apunta que “ya el año pasado no hubo personal para cubrir todas las plazas ofertadas, sobre todo en cocina. La carencia es desorbitada”.

A la hora de definir las causas que han originado esta situación, Fernández considera que en la actualidad “hay gente que encontró una mayor facilidad de vivir y aguantar el tiempo con determinadas retribuciones como el paro y otras, que los puede empujar a no buscar ocupación”. Martínez, por su parte, responsabiliza a la mala fama del sector que en su opinión “está ya superada”, y considera que el problema “no es exclusivo de la hostelería, y con las cifras de paro existentes deberíamos reflexionar y buscar soluciones.”

LA BÚSQUEDA DE SOLUCIONES

En esa pesquisa de remedios a la falta de profesionales, el presidente de la patronal ourensana señala la necesidad de apostar por la formación continuada, “un trabajo en el que ya están inmersos tanto la Administración autonómica como el sector”. Y es que según recalca Martínez, los hosteleros deben apostar porque “la gente vuelva a buscar en esta actividad, que además es muy bonita, su modus vivendi y su actividad profesional”.

En la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de A Coruña han buscado alternativas lejos del territorio nacional. Según contó a este diario su presidente, Héctor Cañete, la patronal se adhirió al Plan Retorna que ha puesto en marcha el Ejecutivo autonómico para favorecer el regreso de aquellos gallegos de primera o segunda generación que deseen volver a casa. “En este momento estamos trabajando de lleno en ello para que lleguen estas personas, que será difícil que lo hagan ya para Semana Santa, pero sí para el período estival, y tiraremos de la mano de obra de este Plan, ya que aquí no la hay”, indica Cañete.

CONDICIONES POCO ATRACTIVAS

La “mala fama” del sector que mencionaba Martínez hace referencia a las condiciones precarias y poco atractivas para el común de los trabajadores en el sector: turnos de alrededor de 10 horas, sueldos bajos, horas extras que no se pagan, etc.

Sin embargo, frente a su opinión de que es esta una situación ya superada, contrasta la experiencia de un trabajador del sector en las Rías Baixas, que por temor a represalias prefiere mantenerse en el anonimato: “Trabajo a diario nueve horas y media, cada semana libro únicamente un día, nunca en fin de semana, y a pesar de haber hecho una FP de hostelería para formarme y contar con unas mejores condiciones, mi contrato es de auxiliar de camarero”, señala el joven.

En esta situación ahonda Roberto Alonso, secretario comarcal de la federación de serivicios de la CIG: “o problema no sector son as condicións”. La dificultad para conciliar “sen librar fins de semana nin poder coller vacacións no verán”, la sobrecarga de trabajo por la falta de personal y “uns horarios de traballo realmente extensos por moi pouco salario”, hicieron que la pandemia ejerciera de “revulsivo”, y mucha gente se diera cuenta de que fuera del sector “pódense atopar unha condicións máis favorables para o desenvolvemento do proxecto vital de cadaquén”.