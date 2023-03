Un pleno de éxito en las elecciones municipales del 28 de mayo provocaría una renovación del 20% de los diputados que conforman el arco parlamentario autonómico en el Pazo do Hórreo: en total, son 15 de 75 (11 del PPdeG y cuatro del BNG) los que se batirán en la arena local para tratar de hacerse con el bastón de mando de sus respectivos ayuntamientos. De acuerdo con la normativa autonómica y, según refleja el reglamento de la Cámara gallega, los alcaldes están en un supuesto de inelegibilidad --y por tanto, llegado el caso, de incompatibilidad--. Por tanto, aquellos parlamentarios que, llegado el caso, consigan hacerse con la alcaldía el 28M, deberán dejar su acta. Hasta que esto ocurra, eso sí, podrán compatibilizar su escaño con sus labores en el ámbito local, donde serán protagonistas de la campaña.

En el PPdeG no es nuevo tirar de la 'cantera' del Pazo do Hórreo para otros cargos. Así lo ha constatado cada formación de cada gobierno post elecciones en clave autonómica. Y numerosos son los casos de quienes compaginan la vida política en la Cámara con una concejalía o incluso con la portavocía local, como es el caso de José Manuel Rey Varela en Ferrol. Rey Varela es uno de los 11 diputados del Grupo Parlamentario Popular (que tiene 42 de los 75 que conforman el hemiciclo gallego) que tratará hacerse con el bastón de mando de su localidad, en la que ya fue alcalde en su día. Pero en el Pazo do Hórreo están otros dos candidatos del PP en las ciudades: Elena Candia (Lugo) y Borja Verea (Santiago).

De hecho, el PPdeG es el grupo con mayor porcentaje de diputados que concurren a las locales de este 2023 (un 25%). Y es que, además de los tres de las ciudades de Ferrol, Lugo y Santiago, también se presentan como cabezas de cartel el 28M Ovidio Rodeiro (en Boqueixón), Dani Vega (en Ribadeo), y Marta Nóvoa (San Cibrao das Viñas).

Intentará recuperar una plaza 'histórica' del PP, ahora en manos del PSOE, Vilalba (Lugo), la diputada Sandra Vázquez; mientras que Rubén Lorenzo peleará por la alcaldía en un bastión nacionalista como Carballo (A Coruña). A su vez, Belén Cachafeiro se presentará en Forcarei, donde ya fue regidora; igual que Belén Salido será cabeza de cartel en Monfero; y Fernándo Pérez, en Caldas de Reis.

BNG: cuatro aspirantes a la alcaldía

El BNG también tirará de 'cantera' parlamentaria para la cita con las urnas del 28 de mayo. Una de las elegidas es María Albert, que ya tiene experiencia en gestión municipal tras un paso de dos años por la Alcaldía de A Rúa (Ourense) entre 2015 y 2017 -dejó el cargo en manos del PSOE de acuerdo con el pacto que habían sellado ambas formaciones- y ahora volverá a intentar conseguir el bastón de mando.

También el parlamentario Manuel Lourenzo consiguió un buen resultado en Soutomaior (Pontevedra) en 2019, aunque no suficiente para gobernar, y volverá a intentarlo el próximo mes de mayo; mientras que Carme Aira y Xosé Luís Rivas 'Mini', serán cabezas de cartel en O Incio y Boimorto, respectivamente.

El Bloque, además, también reforzará sus candidaturas municipales con otras diputadas y diputados de su grupo en O Hórreo. Así, se prevé que Rosana Pérez y Mercedes Queixas estén en los primeros puestos de las listas de A Pobra y A Coruña, mientras que Dani Pérez, Carmela González y Paulo Ríos irán en las de Carballo, Vigo y Moaña.

Ningún cabeza de cartel en la bancada socialista

Finalmente, en la bancada socialista, ninguno de los actuales parlamentarios competirá como candidato a la alcaldía. Es más, solo una de los 14 diputados con los que cuenta el PSdeG concurrirá en listas a las locales. Es el caso de Paloma Castro, que ocupará el número cuatro de la lista que lidera Iván Puentes a la Alcaldía de Pontevedra. De cumplirse la máxima interna que promueve 'una persona, un cargo', el regreso a la política local de la pontevedresa motivaría la llegada al Parlamento de Galicia de Daniel Chenlo, que concurrió de número 7 en la candidatura por la provincia.