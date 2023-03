A Concellería de Xuventude do Concello de Lugo reuniu esta mañá de novo ao xurado da elección do cartel do Arde Lvcvs 2023 tras detectarse que o gañador deste ano presentaba moitas similitudes con outro traballo que foi utilizado para anunciar outra festa de alcance nacional, polo que incumpría un dos criterios de valoración das bases publicadas, que esixía que se presentasen ao concurso só deseños orixinais.

Así, tras analizar as semellanzas, o xurado optou por anular o cartel gañador titulado ‘Lucus Ignis’, que foi presentado onte, e procedeu a unha nova selección entre as obras preseleccionadas. Finalmente, procedeu a premiar o traballo de María Andrea Freire Parga, titulado ‘Fera Muliers’, no que, sinalou o concelleiro de Xuventude, Mauricio Repetto, “tanto a muller castrexa como a romana adquiren o papel protagonista”. O xurado está integrado polo artista Manuel Andrés Pallín; por Mónica López, licenciada e doutorada en Belas Artes, e Antonio Cruz, profesor da Escola Superior de Arte e Deseño Ramón Falcón A entrega de orixinais efectuouse na Casa da Xuventude, onde quedan expostos os 35 traballos presentados ao concurso. Todos eles pasaron primeiro polo filtro das redes sociais do Arde Lvcvs, onde se fixo unha votación popular na que participaron preto de 5.000 persoas para a preselección. O 50% dos carteis máis votados sometéronse á elección final do xurado. O gañador recibirá un premio valorado en 1.500 euros.