▶️ @guardiacivil e Vixilancia Aduaneira avanzan no refrotamento do artefacto semimergullable aparecido en #Vilaxoán, que arestora se atopa case en superficie na súa totalidade. A subdelegada do Goberno en #Pontevedra @maicalarriba supervisa o operativo. pic.twitter.com/2vCVxlcpKn