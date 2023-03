La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha confirmado este viernes que su formación volverá a plantear en el Parlamento la creación, por parte de la Xunta, de un fondo de rescate hipotecario, sufragado en un 75 % por la banca, tras el nuevo "mazazo" de la subida de tipos anunciado en las últimas horas por el Banco Central Europeo (BCE).

En declaraciones a los medios durante un acto en el barrio vigués de Teis, Pontón ha subrayado que la nueva subida de tipos de interés afectará de forma directa a 175.000 familias gallegas que tienen una hipoteca, y a las pymes que verán encarecidos sus créditos. Este "abuso", que recaerá sobre la mayoría social, se produce "con el agravante" de que Galicia tiene salarios por debajo de media estatal y las segundas pensiones más bajas del Estado.

En ese contexto, Ana Pontón ha recordado los 90.000 millones de euros destinados a "salvar" a la banca en la anterior crisis económica, que las entidades "no devolvieron", y el sector ha presentado resultados con beneficios que "pulverizan" todos los récords. De hecho, los cinco grandes bancos de España ganaron en 2022 un total de 20.000 millones de euros y "siguen haciendo caja a costa de exprimir como limones a las personas".

Por ello, la portavoz nacional ha advertido de que "hay que actuar" y no aceptar políticas que llevan a que la crisis "la vuelvan a pagar las clases bajas y medias". Así, ha señalado que el BCE debe revisar sus políticas de tipos, que no sirven para contener la inflación, y deben intervenirse mercados como el eléctrico o el de carburantes.

"Si no lo hace, el Gobierno tiene la responsabilidad de incidir para que no paguen la crisis los de siempre (...) reclamamos una intervención pública para que no sigan subiendo los tipos de interés de las hipotecas, es posible hacerlo", ha proclamado.