Más de seis meses de espera para recibir una valoración de discapacidad urgente

Jose Manuel Castuera, vecino de Xinzo de Limia (Ourense) lleva un año esperando a que la Administración autonómica le reconozca la discapacidad, despues de que en febrero del pasado año le tuvieran que amputar su pierna izquierda. “Presenté la solicitud para la valoración de discapacidad en marzo del pasado año y todavía estoy esperando”, explica. Esta es una problemática extendida en Galicia, donde los casos se acumulan y existen solicitudes urgentes que seis meses después de su registro no han sido todavía valoradas, y en casos de prioridad estándar como el de Juan Manuel en los que los plazos de espera pueden llegar a superar el año después de que el afectado expidiera su solicitud de evaluación.

Y es que existen dos casuísticas diferentes a la hora de valorar una discapacidad en la comunidad, en función de la prioridad de cada caso. Las solicitudes adquieren el carácter de urgencia cuando se presenta alguna de las siguientes características: el acceso al empleo y la enseñanzas regladas donde exista reserva de plazas para personas con discapacidad, si la persona es menor de 18 años o mayor de 90, cuando el afectado tenga caducada su valoración del grado de discapacidad, si existe un procedimiento abierto, judicial o administrativo, relativo a violencia de género, que se pueda ver afectado por el reconocimiento y cualificación del grado de discapacidad o si existe una solicitud de ayudas sometida a plazos o el afectado cuanta con una pensión no contributiva o prestación por hijo a cargo.

En todos estos casos, la ley marca un plazo de tres meses para que la Administración responsable valore y resuelva la solicitud de valoración del grado de discapacidad, contando además con prioridad. El resto de procedimientos serán atendidos por orden de entrada. El organismo autonómico señala además que hay la posibilidad de ampliar por parte de la Jefatura territorial, dicho plazo si el número de solicitudes formuladas o por otras circunstancias determinan que no se pueda cumplir razonablemente el plazo previsto.

Desde la Consellería de Política Social no facilitan los datos del número de expedientes en lista de espera para ser evaluados, ni el tiempo medio existente desde la entrada de la solicitud en el registro hasta la resolución del expediente. Sin embargo, la Valedora do Pobo a lo largo de 2022 ha emitido sucesivas recomendaciones al departamento autonómico para que “habilite las medidas anunciadas (refuerzo de personal técnico en el procedimiento de valoración) y las demás que se consideren precisas para corregir los retrasos en las valoraciones de discapacidad, que perjudican a las personas afectadas al retrasar el acceso a los eventuales beneficios; y que se resuelva sobre la valoración de la persona afectada en el presente caso, puesto que se encuentra demorada, de acuerdo con el plazo previsto”.

Al alto comisionado del Parlamento de Galicia para la defensa de los derechos y libertades llegaron a lo largo del pasado año un total de 71 quejas referentes a una problemática que viene ya de lejos. En mayo del pasado año la Confederación Galega de Persoas con Discapacidade (Cogami) ya puso en marcha una campaña llamada #EsperayDesespera con la que denunciaron que no recibir una valoración o una revisión del grado de discapacidad a tiempo, perjudica a las personas con discapacidad en el empleo, la educación, la accesibilidad, la salud y también imposibilita a los afectados acceder a las prestaciones que ayuden a compensar la desigualdad de oportunidades que supone una discapacidad.

Cambios legislativos a partir del 20 de abril y plazo de seis meses

Tal y como apuntan desde Cogami, la normativa que regula estos procedimientos cambiará a partir del próximo 20 de abril, con la entrada en vigor de Real decreto 888/2022 y que sí establece un plazo máximo de resolución de 6 meses a contar desde la data de presentación de la solicitud para todos los casos sea cual sea su prioridad.

Todas aquellas solicitudes que fueran presentadas antes de la entrada en vigor del nuevo baremo, y llegado el día de la entrada en vigor (20/04/2023) aun no fue valorada, se les tendrá que aplicar el nuevo baremo.

Aunque desde la asociación mantienen sus reticencias ya que la Administración autonómica tendrá que regular el desarrollo del nuevo Real Decreto en el ámbito gallego. Y ahí, es donde “habrá que ver”, señalan desde Cogami.

Las dificultades de ser un discapacitado no reconocido

A Juan Manuel Castuera Blanco, vecino de Xinzo de Limia (Ourense) la vida le cambió de en febrero del año pasado. Los médicos detectaron una bacteria que pululaba por su pierna izquierda, acompañado de una trombosis que dificultaba las tareas a su corazón para transportar la sangre por debajo de sus rodillas. Los médicos le realizaron un bypass por debajo de su rótula zurda con la esperanza de que esta medida fuera suficiente para mejorar la circulación en la zona.

Lamentablemente no fue así, y el riesgo de que la zona se engangrenara era muy alto, por lo que los médicos decidieron que la mejor solución era amputar. Juan Manuel, al recibir la noticia, les pidió una semana para hablarlo con su familia y pensar en lo que aquella operación le iba a deparar.

Sin embargo, el apoyo de sus hijas y la consulta con la almohada le hicieron ver que no había motivos para esperar más. Aquella misma mañana del 16 de febrero se presentó en el Complejo Hospitalario Universitario de Ourense y le dijo al facultativo “corte lo que tenga que cortar”.

Pasar por esta experiencia ya es un proceso suficientemente duro, pero las adversidades no terminaron para Juan Manuel en aquel momento, ya que a pesar de presentar la solicitud para la valoración de discapacidad un mes después, a través de la asistenta social de Xinzo, un año después, su minusvalía continúa sin estar reconocida.

Una situación a la que hay que añadir que cinco meses después de la intervención quirúrgica todavía no había podido comenzar con sus sesiones de rehabilitación, “entonces presenté una queja y al día siguiente me llamaron para empezar con ellas”.

A la hora de evaluar las dificultades que le genera no contar todavía con el reconocimiento de discapacidad, despues de un año, Juan Manuel explica que “en mayo llega la declaración del IRPF y no voy a poder acceder a las deducciones que me corresponden”. No es el único problema ya que tampoco puede acceder a una prótesis, ni solicitar en su ayuntamiento la licencia de aparcamiento que le permitiría estacionar su coche en los espacios habilitados para personas con este tipo de dolencias. Una razón que a Juan Manuel le dificulta, incluso, salir a acompañar a su mujer y a sus hijas cuando estas salen a dar un paseo.

El refuerzo de personal conllevó un aumento de las valoraciones en 2021

Política Social no aclara el número de profesionales con el que cuentan los EVO, ni si su refuerzo se mantuvo en 2022 y hasta la actualidad

Mateo Garrido

Santiago

En Galicia, la Consellería cuenta con siete equipos de valoración y orientación (EVO), compuestos de personal médico, psicólogo y trabajador social. que se encargan de cualificar la discapacidad así como de ofrecer orientación para la habilitación, rehabilitación y medidas destinadas a ayudar a mejorar la vida a las personas con discapacidad. Situándose cada uno de los equipos en una de las siete ciudades de la comunidad.

A lo largo del año 2021, entre todos ellos realizaron 31.565 valoraciones de discapacidad en Galicia. Un 23% más que en el año anterior, pero sin alcanzar todavía las cifras de 2019, cuando estos equipos valoraron a más 35.000 personas durante dicho ejercicio.

El aumento de la actividad de estos equipos estuvo marcada en 2021 por el refuerzo del personal llevado a cabo por Política Social y cofinanciado por las instituciones comunitarias. De las 31.565 valoraciones, 22.628 fueron llevadas a cabo por el personal habitual de los equipos EVO, un 71,68%. Mientras que 8.937 de las evaluaciones del grado de discapacidad, tanto en procedimiento inicial como en la revisión del grado, fueron llevados a cabo por el personal de refuerzo.

La Consellería fue preguntada para la redacción de este artículo, también acerca del número de personal con el que cuentan los siete equipos EVO gallegos, y sobre si ese refuerzo de personal continúo vigente a lo largo del 2022 y hasta la actualidad, no obteniendo respuesta por parte del departamento autonómico.

Atendiendo al lugar en el que se realizaron las evaluaciones de discapacidad Vigo, A Coruña y Pontevedra, por ese orden, acumulan más del 58% de todas las valoraciones realizadas en Galicia. Santiago, por su parte, se encuentra en el penúltimo escalón, con 3.167 evaluaciones, por detrás de Ferrol y superando únicamente a Lugo.