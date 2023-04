Un mes. Ese es el periodo de tiempo con el que cuenta la Consellería de Sanidade para hacer públicas las listas de espera completas de la sanidad pública en toda Galicia durante el año 2021. Si no, la Asociación de Usuarios y Pacientes del CHUS recurrirá a la Justicia por la vía contenciosa-administrativa ante el incumplimiento por parte de la Administración de las resoluciones dictadas por la Comisión de Transparencia, que preside la Valedora do Pobo, y que obligaban al departamento sanitario del Ejecutivo autonómico a dar acceso a la referida información.

La decisión de llevar el asunto a los tribunales ya está tomada por parte de la asociación, pero tal y como explica su presidente, Fernando Abraldes, “darle ese mes a la Administración para el cumplimiento, es un requisito” antes de que pasen a ser los juzgados los que tengan que dirimir sobre el tratamiento de esta información, que desde la agrupación de usuarios y pacientes señalan como “sumamente relevante porque se emplea para hacer las políticas públicas sanitarias”.

Casi un año de espera

La asociación que dirige Abraldes presentó la petición para que Sanidade le otorgara la información referente a las listas de espera en el Sergas en junio del pasado año. Sin embargo, “el problema que hubo es que se emplearon un montón de maniobras administrativas para dilatar la resolución en el tiempo”, comenta.

“Tras hacer la solicitud, transcurrieron dos meses sin que nos respondieron. Fue entonces cuando tuvimos que formular recurso ante la Comisión de Transparencia que nos daba la razón. No obstante, la Consellería, justo antes de que viese la luz la resolución de Transparencia, nos dio acceso a la información que está en la página web y en la que estará entre el 10 y el 20 por ciento de toda la información existente y que obviamente no es lo que nosotros solicitábamos”, explica Abraldes en relación a la intención “torticera” de Sanidade de ganar tiempo antes de que la Comisión de Transparencia emitiera su resolución al respecto.

Una información en la que al igual que en el informe publicado ayer por el Ministerio de Sanidad “se omite información que afecta fundamentalmente a las esperas no estructurales por intervenciones quirúrgicas”, comenta Abraldes. Por ello usuarios y pacientes tuvieron que volver a poner una reclamación y entonces ya sí, Transparencia emitió su resolución en la que se le daba la razón a la asociación y obligaba a Sanidade a entregar la información en el plazo de diez días hábiles, según el documento al que ha tenido acceso EL CORREO.

El departamento de Sanidade que dirige Julio García Comesaña incumplió la decisión tomada por la Comisión de Transparencia y no entregó la información que se le solicitaba y el requerimiento no obtuvo respuesta por parte del Ejecutivo autonómico, “o por lo menos a nosotros no nos la dieron”, apunta Abraldes.

En opinión del dirigente asociativo este hecho manifiesta que “el principio de transparencia se convierte en papel mojado”. Y es que la ley no otorga potestades sancionadoras a las comisiones por incumplimiento de sus resoluciones y ante esta tesitura la única salida que les queda a los afectados es la de tomar la vía contenciosa administrativa, y “gracias a que tenemos recursos para ello, si no directamente nos habríamos quedado sin acceso a la información y nadie habría movido un dedo”, señala Abraldes.