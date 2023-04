La asociación ecologista Adega ha fallado los XXII Premios Osíxeno e Dioxina, con los que reconoce activistas que han destacado por su aportación en la defensa medioambiental, y censura a la Xunta de Galicia y al Tribunal Supremo.

En la edición 2022 de los premios, han sido reconocidos, en positivo, Daniel López Vispo y Pepe Salvadores, Premios Osíxeno de Honra 2022. La junta directiva de Adega los ha calificado como "referentes" en la defensa del medio ambiente y el patrimonio natural de Galicia.

Así, fueron "impulsores de las principales luchas ecologistas de Galicia" y contribuyeron a "mantener vivos algunos de los tesoros naturales" que se conservan hoy en día.

Daniel López Vispo destacó en la lucha contra el paso de la autovía A-6 por el Val de Neira, en la defensa de la Serra do Xistral ante los eólicos, contra la especulación urbanística en Barreiros, contra el daño de las explotaciones mineras en enclaves naturales, o en defensa del litoral.

Por su parte, Pepe Salvadores coordinó la lucha de la plataforma COGADER contra minicentrales y embalses en ríos, y es miembro de la directiva de Adega, además de autor de la sección de fauna de la revista Cerna.

La organización también ha premiado a Alicia López Pardo con el Premio Osíxeno Individual 2022. Maestra en escuelas de la montaña rural, lidera la Asociación Roxin Roxal, impulsa la Rede Galega de Educación e Desenvolvemento Rural (Rede do Rural) y forma parte de la Rede do Patrimonio Cultural de Galiza, Salvemos o Iribio e da Coordinadora Eólica Así Non.

Por otra parte, el Premio Osíxeno Colectivo 2022 corresponde a los vecinos afectados por la ola de incendios del pasado verano, personificados en los vecinos de O Courel.

PREMIOS DIOXINA

En la parte negativa, Adega ha otorgado los premios Dioxina al conselleiro do Medio Rural, José González, y al Tribunal Supremo. En el primer caso, la asociación se justifica con dos motivos: la nueva ley de montes vecinales, "que no cuenta con el aval de titulares comuneros y comuneras", y que hará a estas comunidades perder derechos sobre sus tierras; y en segundo lugar, por la "nefasta gestión" ante la ola de incencios forestales del pasado verano, con más de 30.000 hectáreas arrasadas en espacios naturales protegidos o ecosistemas de especial valor ecológico y ambiental (además de los daños materiales).

Asimismo, Adega otorga un galardón Dioxina al Tribunal Supremo, en concreto a los magistrados que "fallaron a favor de la permanencia de la factoría de celulosa ENCE en la ría de Pontevedra", y revocaron una sentencia anterior de la Audiencia Nacional (que declaraba ilegal la prórroga concedida a la pastera por el gobierno encabezado por Mariano Rajoy).

Adega entregará los galardones en el transcurso de la comida de confraternización que celebrará el 15 de abril, con motivo de su 47ª asamblea general, en el Mesón Abel de la ciudad de Lugo.