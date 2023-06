O PSdeG advertiu nas pasadas elección municipais do 28 de maio un importante refluxo dos seus apoios, a pesares do cal “hoxe gobernamos a máis cidadáns nos concellos galegos que PP e BNG xuntos, e estamos en disposición de renovar a presidencia da Federación Galega de Municipios e Provincias en outubro”, apuntou o secretario de organización dos socialistas galegos, José Manuel Lage Tuñas, este venres na súa comparecencia ante os medios.

Porén, agora toca “cambiar de pantalla”, para afrontar os comicios xerais do próximo 23-X. Unha convocatoria que Lage Tuñas definiu como “unha decisión de gran alcance” pois os cidadáns deberán elixir entre “o partido dos avances en dereitos sociais e en progreso económico” ante “a UTE (Unión Temporal de Empresas) de PP e Vox, cuxo único programa é un plan de demolición que busca derrubar todos os avances sociais conquistados”.

Por iso, os socialistas galegos afrontarán a campaña con “forza, ánimo e ilusión” co obxectivo de mobilizar a cidadanía progresista e que outorgue un “voto de confianza” á súa formación para que “a sociedade non retroceda 50 ou 60 anos”.

Neste sentido, Lage Tuñas defendeu o traballo realizado polo goberno de Pedro Sánchez ao longo da última lexislatura “cun aumento do 8,5 por cento das pensións, fronte ao 0,25 do PP, a sinatura de 7,27 millóns de contratos indefinidos, duplicou o orzamento para bolsas de estudo ata os 2.500 millóns de euros”, explicou o dirixente dos socialistas galegos, que recordou ademais como durante a crise do coronovirus, o Goberno estatal “despregou un escudo social de protección cos ERTEs, que aprobou as bonificacións á mobilidade, descontou as peaxes e consolidou o Ingreso Mínimo Vital”. Logrando ademais, unha sociedade “máis cohesionada, libre e igualitaria”, tamén no eido autonómico, xa que, “España non ten hoxe as tensións territoriais de hai catro anos”, dixo Jose Manuel Lage, en clara alusión ao procés catalán.

O tamén número dous de Inés Rey á fronte do concello da Coruña, sinalou ademais que “a Feijóo, xa lle caeu a careta porque é un trilero profesional”, e é que, segundo apuntou Lage Tuñas “a pesar de dar a matraca durante meses con que goberne a lista máis votada, alí onde o precisou asinou acordos para impedir o goberno do PSOE, e hoxe hai en España máis de 140 gobernos municipais nos que está a ultradereita ademais dos autonómicos de Valencia e Castela e León”, aguzou o secretario de organización dos socialistas galegos, que están dispostos a pelear até o último voto: “Quixeron enterrarnos mil veces e agora queren enterrarnos de novo, pero non o van conseguir”, remachou Lage.