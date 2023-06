La líder del Bloque Nacionalista Galego, Ana Pontón, propuso este domingo un debate con sus homólogos del PPdeG y el PSdeG, Alfonso Rueda y Valentín González Formoso, respectivamente, con el fin de explicar el impacto que tendrán las elecciones generales del 23 de julio en Galicia.

Ninguno de los dos partidos ha tardado en contestar, aunque las respuestas fueron completamente opuestas. Así, los populares han denegado esta petición de Pontón a la que acusan de querer “ser o centro de atención”. En el lado contrario, los socialistas gallegos remarcaron que ellos participarán en todos los debates que se celebren sobre la comunidad.

El propósito de este debate sería informar a la ciudadanía sobre las distintas alternativas que cada fuerza política plantea para defender los intereses de Galicia en el Congreso y el Senado, según explicó el Bloque. De este modo, la propuesta es que el debate se realice en la Televisión de Galicia (TVG), siguiendo el modelo de un debate realizado en 2008 a petición del actual candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, con los líderes del PSdeG y el BNG en aquel entonces, Emilio Pérez Touriño y Anxo Quintana.

Así las cosas, Ana Pontón apuntata que se trata de un debate que es “necesario por coherencia y calidad democrática”. En el partido también insistieron en que los ciudadanos residentes en la comunidad tienen derecho a saber por qué se les está pidiendo su voto en estos comicios convocados para el 23 de julio. Las reacciones no se hicieron esperar en ninguno de los dos partidos a los que Pontón apeló y que son los que ahora mismo cuentan con representación en el Parlamento gallego.

El PPdeG rechazó esta propuesta de la portavoz nacional del BNG, al tiempo que la acusó de querer ser “o centro de atención dunhas eleccións ás que non se presenta”. "O BNG prefire que non se fale en clave nacional porque foi totalmente inútil en Madrid. Regaláronlle a cambio de nada o seu voto a Pedro Sánchez, un presidente do Goberno nefasto para Galicia", prosiguen os populares.

Así, indicaron que “se avergoña do seu candidato”, en referencia al actual diputado y cabeza de lista por la provincia de A Coruña, Néstor Rego, y por eso “pretende ocupar ela o seu lugar”.

En esta misma línea, el partido encabezado en la comunidad por el actual presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, reprendió "as ansias de protagonismo de Ana Pontón”. Además, en el PPdeG consideran que el BNG será derrotado "unha vez máis nas urnas”. Por ello, señalan que se trata de una situación que, según pronostican, el Bloque aprovechará "para poder seguir dicindo que a maioría dos galegos están equivocados e que só a minoría de nacionalistas teñen a razón”.

Por su parte, los socialistas gallegos ya dieron a conocer también su opinión sobre la petición hecha desde el partido que lidera Pontón. De esta manera, tras conocer la propuesta, subrayan que el PSdeG “participará en todos os debates electorales sobre Galicia”.

Siguiendo esta línea, desde la dirección del PSdeG también señalaron “a nosa disposición” para “participar en todos os debates que se convoquen”. “Nunca foi o PSdeG un obstáculo para que os debates no se puidesen levar a cabo", añaden fuentes del partido.