O Consello Económico e Social (CES) presentou a memoria de 2022 --con 86 recomendacións-- na que recolle "datos altamente preocupantes" de pobreza entre os 16 e 24 anos, cunha taxa do 25,6%, a máis elevada de todos os grupos de idade. Entre outras problemáticas, neste informe tamén recolle temas como a "elevada" lista de espera do Sergas, a perda de peso da industria, a calidade do emprego, o envellecemento ou a inflación.

Así, o CES apunta a unha redución da pobreza e índices de desigualdade en 2022, aínda que cre "preciso fortalecer esa tendencia mediante medidas que permitan promover o crecemento dos ingresos". Chama a actuar "de maneira urxente para cambiar a realidade" da pobreza entre os máis novos. Nesta materia apúntase a que as persoas de nacionalidade estranxeira contan cunha taxa disparada de risco de pobreza, situada no 54,5%. Pola súa banda, o CES advirte de "elevadas" listas de espera do Sergas, cun tempo medio de espera de 75,4 días en 2022, mentres que antes da pandemia eran 53,9 días, con 91 días para unha proba radiológica e 76 días en patoloxías de prioridade 2. Por iso, solicita medidas que "permitan evitar as graves consecuencias que se derivan destas situacións". Tamén se avisa dunha "perda de calidade da atención primaria nos centros das zonas rurais". E considera que este aumento das listas de espera "podería estar en relación coa elevada diferenza da duración media das baixas por incapacidade temporal en Galicia con respecto ao conxunto do Estado". Ademais, tacha de "inadmisibles" as listas de espera existentes ante o incremento das enfermidades mentais e esixe, "de maneira urxente, a súa drástica redución mediante un protocolo similar a outras enfermidades". Fala de esperas de 59,1 días en Neuroloxías e de 50,4 días Psiquiatría. O feito é que os suicidios subiron en Galicia de 305 en 2020 a 337 en 2021. En rolda de prensa, o presidente do Consello Económico e Social, Agustín Hernández, e Cristina Rama --representante da Confederación de Empresarios de Galicia no CES-- deron conta deste informe, aínda que Hernández rexeitou emitir valoracións sobre o recollido para que non poidan interpretarse como opinións "persoais". O documento elaborouse por membros deste organismo que ten presenza de sindicatos, patronal, universidades e representantes de economía social e consumidores. Son 86 recomendacións "froito do consenso" e aprobadas por "unanimidade". Caída industrial, reto demográfico e outras cuestións Igualmente, faise fincapé no crecemento da inflación en 2022, un ano marcado pola invasión de Ucraína, que deu lugar a "retardar" a reactivación da economía iniciada en 2021. Aínda que se identifica un mecardo laboral positivo en termos xerais, o CES móstrase "preocupado" por que se deben abordar temas como a calidade do emprego, a brecha de xénero, un aumento da taxa de temporalidade e a fuga de talentos, unha cuestión "prioritaria". Aquí, ponse o foco sobre a caída do peso do sector industrial, precisamente un sector con emprego de calidade, cunha perda de dous puntos da industria manufacturera entre 2008 e 2022. A isto únese unha falta de substitución xeracional en diversas ramas de actividade. Tamén se apela ás administracións a tomar medidas ante o "fundamental" reto demográfico, cunha constación do envellecemento en Galicia, única comunidade en 2022 con Estremadura que non incrementa poboación. No capítulo de conclusións abórdanse diferentes temáticas, que van desde pedir campañas de educación fronte á "persistente" violencia contra as mulleres, así como a necesidade de aproveitar a oportunidade dos fondos europeos e "aumentar esforzos" para combater os incendios.