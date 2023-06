A Xunta mantén a partir deste sábado, día 1 de xullo, o desconto do 50% nos autobuses autonómicos, no transporte da ría de Vigo e no tren na área de Ferrol. O Diario Oficial de Galicia publica este venres a orde que permite continuar coas bonificacións que cobren a metade do custo no transporte público autonómico, que se aplicará sobre as tarifas dos bonos multiviaxe e das tarxetas de Mobilidade de Galicia, TMG e Xente Nova.

O Consello da Xunta adoptou este xoves a decisión de manter durante seis meses máis, ata finais de ano, os descontos no transporte público autonómico que vén aplicando desde setembro de 2022. Coa tramitación e publicación da orde este venres no Diario Oficial de Galicia, o Executivo autonómico anticípase para garantir que teñan continuidade, sen interrupción. Segundo apuntan, fíxose pese a que non foi ata só hai tres días, o 27 de xuño, cando o Goberno de España confirmou que ía manter o desconto estatal para os autobuses interurbanos e urbanos.

A pesar de que a orde publicada no DOG establece como prazo de aplicación dos descontos ata o 31 de xullo, xa prevé a ampliación do período no que se aplicará a minoración temporal da tarifa en función do establecido polo Goberno central no Real Decreto Lei para responder ás consecuencias económicas e sociais da guerra de Ucraína aprobado polo Consello de Ministros o pasado día 27: isto é, entre o 1 de xullo e ata o 31 de decembro.

A bonificación do 50% no transporte público autonómico inclúe, ademais do autobús interurbano, o transporte de ría e o tren na área de Ferrol, tamén os servizos de transporte urbano de Ferrol e Pontevedra, cidades onde este transporte se presta a través das concesións autonómicas.

A Xunta vén aplicando desde o pasado 1 de setembro de 2022 a máxima bonificación no transporte público de titularidade autonómica, incrementando nun 20% a axuda estatal que o Goberno de España fixou nun 30%.

Os descontos do 50% aplicados desde a Xunta, levan xa bonificados case 14 millóns de viaxes, é supón que case o 78% das viaxes en transporte público de competencia da Xunta recibiran descontos, grazas ao pagamento coas tarxetas de mobilidade de Galicia TMG e TMG Xente nova.

As bonificacións activas, segundo a Xunta, teñen impulsado o uso do transporte público no conxunto de Galicia, que gañou un 28 % máis de viaxeiros entre setembro de 2022 e o pasado mes de maio fronte ao mesmo período do curso anterior. Esta recuperación da demanda aproxima o volume total de persoas usuarias ás cifras previas á pandemia da Covid-19, aínda que continúa un 13% por debaixo.

A aplicación das bonificacións activas no sistema de transporte público de Galicia supuxo un investimento público que superou os 23 millóns de euros de setembro de 2022 a maio. Do total, 21,3 M€ corresponden aos descontos por pagamento coas tarxetas TMG e TMG Xente Nova e 1,7 millóns de euros á aplicación da rebaixa nos bonos mensuais do autobús.

O Goberno galego anticipou durante este período cada 15 días as compensacións ás empresas concesionarias pola aplicación directa do desconto adicional do 50% aos usuarios, abonando tanto os importes correspondentes á Comunidade Autónoma como as cantidades comprometidas polo Estado.