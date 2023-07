A “herdanza pública universal” proposta por Yolanda Díaz beneficiaría a 22.500 mozas e mozos galegos cada ano, o que significaría, segundo o cálculo de Sumar Galicia, “unha inversión de 500 millóns anuais”. Sumar propón unha herdanza universal de 20.000 euros como dereito para todas a mozas e mozos cando cheguen á maioría de idade. Nese momento iniciaríase por parte da Administración un proceso de asesoramento técnico e apoio no deseño do proceso de emprendemento, formación ou inserción laboral que rematará co pagamento efectivo da herdanza universal aos 23 anos.

“Esta herdanza universal será unha das primeiras medidas de distribución interxeneracional da riqueza do noso Estado do Benestar”, considera Verónica Martínez Barbero, candidata de Sumar Galicia ao Congreso pola provincia de Pontevedra. “A nivel técnico é perfectamente viable, e financiaríase cun imposto ás grandes fortunas. Só é cuestión de vontade”, indica Martínez Barbero. “Estudar, emprender ou independizarse non pode depender da familia que se teña, porque non hai verdadeira igualdade de oportunidades sen unha poderosa redistribución da renda que proporcione instrumentos de apoio a quen comeza a súa andaina na vida”. A medida beneficia aos que xa teñan 23 anos en 2023 e a todos os que sexan máis novos. “En Galicia, cada ano --dende agora ata o 2027--, serán 22.500 mozas e mozos os que van beneficiarse desta medida”, agregou Martínez Barbero. Nese sentido, Marta Lois, candidata de Sumar Galicia por A Coruña, considerou que esta medida pode ter un impacto moi positivo para o rural galego, apoiando a mocidade que quere facer nel o seu proxecto de vida. “O programa de herdanza universal é unha oportunidade para as mozas e mozos galegos que queiran desenvolver o seu proxecto no rural”, dixo Lois durante unha vista á granxa ecolóxica a Casa Grande de Xanceda. “O rural está agardando por todos eses emprendementos e por todas esas iniciativas para que o rural siga vivo”, engadiu.