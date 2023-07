A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, afrimou este luns cun “grupo forte” do partido no Congreso “defenderá a rexeneración integral das nosas rías. Nunha visita á Illa de Arousa xunta ás mariscadoras da vila, Pontón sinalou que “dende Madrid vese moi lonxe a costa galega e non se atenden as necesidades do noso sector do mar”. ”Un grupo galego forte que nos dará a capacidade de defender o noso sector marisqueiro e de condicionar a política de Estado a favor dos nosos sectores produtivos”, explicou a líder do Bloque. Así mesmo, formulou unha serie de medidas concretas, entre elas, un Plan integral de rexeneración das rías galegas.

Nesta liña, outra das súas propostas fundaméntase na aposta polo produto nas nosas rías, "xa que a orixe do produto galego debe estar clara ante o consumidor, tanto por transparencia para o comprador como porque é un elemento de competitividade". Pontón subliñou tamén a importancia de mellorar as condicións laborais das mariscadoras e "promover coeficientes redutores da idade de xubilación".