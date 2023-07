Tal y como avanzó EL CORREO GALLEGO el pasado domingo, hoy será registrada en el Parlamento gallego la Proposición de Lei do Panteón de Galegas e Galegos Ilustres, en cuya redacción han trabajado a lo largo de las últimas semanas diputados de las tres fuerzas políticas con representación en el Pazo do Hórreo. Un texto al que este diario tuvo acceso y que con toda probabilidad, según fuentes del Parlamento, será debatido y aprobado en el pleno de la Cámara legislativa el próximo 28 de julio.

Una de las principales novedades guarda relación con el posible traslado de restos o el enterramiento de nuevas personalidades en el mausoleo de San Domingos de Bonaval. Y es que el texto recoge en su disposición adicional primera y en el artículo 7.3 dos cláusulas para blindar el Panteón, según explican fuentes de la negociación, y mantenerlo al margen de intereses partidistas o del traslado de personalidades poco contrastadas a un lugar que busca ser “un elemento singular da identidade de Galicia”, tal y como reza la propia Proposición de ley.

De este modo, tanto para las decisiones que afecten a la regulación de usos del espacio, como a las honras, el Patronato buscara un acuerdo unánime de todos sus miembros, y en todo caso nunca se tomará una determinación sin al menos una mayoría cualificada de tres cuatros de las personas integrantes del Patronato de la Fundación.

Comisión Asesora

Precisamente para la colaboración y orientación en la aplicación de esta regulación de usos y honras, los Estatutos de la Fundación incluirán la creación de una Comisión Asesora en la que estarán representados el Consello da Cultura de Galicia, la Real Academia Galega, la Real Academia de Belas Artes, las tres Universidades públicas gallegas, las Consellerías con responsabilidades en Cultura e Patrimonio Histórico y Facenda e Orzamentos, el Concello de Santiago, la Archidiócesis de Santiago, el Museo do Pobo Galego, la Sociedad Económica de Amigos do País de Santiago y un representante de cada una de las fundaciones que honran la memoria de las personalidades ya enterradas en el Panteón de Galegos Ilustres.

Además, a esta Comisión se podrán incorporar de manera permanente o para una asesoría específica, otras instituciones o personas a título individual que el Patronato de la Fundación Panteón de Galegas e Galegos Ilustres así considere.

Se solicitarán cesiones a la Archidiócesis y al Concello

El punto número dos de la disposición transitoria del texto legal recoge que se harán las gestiones necesarias para que tanto la Archidiócesis de Santiago de Compostela como el Concello, en el momento que se constituya la nueva Fundación Panteón de Galegas e Galegos Ilustres o a posteriori, le cedan a esta el uso del conjunto arquitectónico de la Iglesia de San Domingos de Bonaval y la parte de terreno público municipal imprescindible dada su vinculación física con el mismo. Una parcela que será delimitada por Raxoi en el convenio de cesión que firme con el Patronato.

El Museo do Pobo asumirá la gestión material del espacio

El texto legal recoge también que por eficacia y economía de medios, la Fundación junto a la Consellería competente en materia de Cultura podrán firmar un Convenio de colaboración para que los servicios competentes del Museo do Pobo Galego sean los que asuman la gestión material ordinaria del espacio físico del Panteón en San Domingos de Bonaval, siempre con la adecuada compensación económica de los gastos que le suponga.

Un trabajo que, por otra parte, y tal y como explicaron a EL CORREO GALLEGO fuentes técnicas del propio museo, ya venían realizando, mediante un convenio con el Concello hasta 2006, y, que tras la sentencia del Tribunal Supremo que devolvía la titularidad de la Iglesia de San Domingos de Bonaval a la Archidiócesis de Santiago, realizaban de facto previa comunicación y autorización de la institución eclesiástica.

El papel del Parlamento

Una vez aprobada esta proposición de ley en el Parlamento gallego, Miguel Santalices deberá realizar con la mayor premura todas las gestiones necesarias para la constitución y registro de la Fundación Panteón de Galegas e Galegos Ilustres, así como promover los acuerdos necesarios con Archidiócesis y Concello para la cesión de uso de los espacios ya descritos con anterioridad.

El Parlamento será también responsable a nivel económico del espacio y de la Fundación una vez constituída. De modo que, además de la aportación que efectúe en su dotación inicial, el legislativo gallego incorporará anualmente a su sección de los presupuestos generales de la Xunta de Galicia los recursos necesarios para dar cumplimiento a los objetivos del Panteón.

Objetivos entre los que, además de los ya mencionados, está la garantía de apertura al público de este espacio emblemático y la difusión y fomento de las visitas al mismo. Una labor en la que, a buen seguro, también tendrá un importante papel el aledaño Museo do Pobo Galego y su personal técnico.

Este acuerdo entre las tres fuerzas políticas con representación en el Pazo do Hórreo buscará hacer, tal y como reza el texto legal, que el Panteón, citando el Alba de Gloria de Castelao, honrando “as nobres dinidades e os fortes caraiteres que deu Galiza no decorrer da súa Hestoria”, sirva para que “co seu simbolismo nos deixe ver o pasado para proveito do futuro”.

MIEMBROS DEL PATRONATO

El Patronato de la Fundación Panteón de Galegas e Galegos Ilustres estará presidido por el presidente del Parlamento gallego, en este caso Miguel Santalices. Además, los diputados que formen parte de la Mesa de la Cámara gallega estarán también en el Patronato.

Como avanzó EL CORREO GALLEGO, además del legislativo gallego, otras tres instituciones tendrán representación en la nueva Fundación que gestionará el Panteón de Galegas e Galegos Ilustres: