O voceiro do PSdeG no Parlamento galego, Luís Álvarez, criticou na mañá de onte o “seguidismo” que está a facer Alfonso Rueda da estratexia "errada" de Núñez Feijóo, tras a súa presenza o pasado domingo no acto que o PP celebrou en Madrid en contra da posible lei de amnistía e en defensa da igualdade de todos os cidadáns españois. “Un acto absolutamente delirante contra unha investidura que aínda non foi convocada e dous días antes da investidura 'fake' de Feijóo”, tal e como o definiu Álvarez durante a súa comparecencia ante os medios.

O portavoz dos socialistas galegos sinalou que a presenza do presidente da Xunta nesa concentración, “non representa aos galegos e galegas” e exemplifica esa “vía sen saída” na que se atopa o seu partido “incapaz de recabar ningún apoio máis alá da extrema dereita”. Neste senso, Álvarez reclamou que o que lle interesa a Galicia é un Goberno “que se ocupe e defenda o seu sistema sanitario e educativo”. Por iso, anunciou que os socialistas levarán durante a presente semana, de novo, ao pleno do Parlamento a recuperación do sistema de gratuidade de libros de texto. Con máis razóns, entende o voceiro socialista, tralo anuncio da Xunta dun bono deportivo para as familias que teñan nenos que fagan deporte federado na comunidade. Feijóo plantea la investidura como un cara a cara contra Sánchez tras desbordar Madrid “Poñen regalías naquelo que é complementario e negan unha gratuidade de libros universal”, denunciou Álvarez, que explicou que a medida anunciada por Rueda para colaborar coas familias na compra do material deportivo necesario para os seus vástagos ten un custo aproximado de 16 millóns de euros. Mentres que a gratuidade universal dos libros de texto suporía para as arcas galegas un desembolso de 18 millóns de euros anuais. Os socialistas non entenden que sendo o PP quen retirou o modelo da gratuidade dos libros de texto instaurado polos socialistas co argumento da falta de progresividade, o Goberno de Rueda anuncie agora esta axuda para material deportivo sen ningún tipo de criterio de renta. Álvarez denunciou que se trata dunha medida claramente electoralista, e advertiu que “a todos os galegos e galegas nos vai a saír carísima a campaña electoral do señor Rueda”. Antes de rematar, o voceiro socialista felicitou á alcaldesa da Coruña, Inés Rey, polo seu nomeamento como vicepresidenta da FEMP.