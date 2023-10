El pleno del Parlamento de Galicia ha aprobado este miércoles, con los votos a favor únicamente del PPdeG, el techo de gasto de la Xunta para 2024, "realista y prudente" y que se sitúa en 13.257 millones, como paso previo a la tramitación del proyecto de presupuestos, que la oposición ha rechazado durante sus intervenciones.

En su turno de palabra, en un breve pleno que se ha prolongado una hora, el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, ha señalado que el Gobierno gallego apuró los tiempos pero "no podía esperar más" por los datos de financiación del Ejecutivo central.

Así, ha recordado las previsiones macroeconómicos actualizadas y ha reiterado que el techo de gasto permitirá una capacidad de gasto un 5% superior a la del presupuesto vigente.

Corgos ha pedido al final de su discurso que todos los grupos apoyen este paso "para poder aprobar de forma inmediata el proyecto de presupuestos y poder seguir atendiendo las necesidades de todos los gallegos", si bien BNG y PSdeG han votado en contra.

UN DISCURSO "CÍNICO"

El primero en hablar ha sido el socialista Luis Álvarez, quien ha criticado el "carácter rutinario" que a su juicio da la Xunta a este trámite. "Si quieren creer que son los mejores, allá ustedes", ha soltado a los populares.

En este sentido, ha censurado las bajadas de impuestos y ha asegurado que es "cínico" que de forma paralela reclamen más fondos al Estado. Con esto ha reprobado "ir a una negociación sobre un nuevo modelo de financiación asegurando que se va tan sobrado que se les pueden perdonar los impuestos a los más ricos".

Para Álvarez, existe una "enorme y evidente incongruencia entre un discurso hipercrítico con el Gobierno de Sánchez y las cifras presentadas", pues dispone de recursos extraordinarios que "proceden del comportamiento positivo económico y fiscal de la economía española".

Por ello, ha concluido: "Tenemos ante nosotros una situación extraordinaria pero tenemos recursos extraordinarios", por lo que ha animado a la Xunta a que los "aprovechen".

"MISMAS RECETAS FRACASADAS"

A continuación, la nacionalista Ana Pontón ha recriminado que "este Gobierno lleva meses convertido en un apéndice de la estrategia del PP de Madrid". "Llevamos meses con un gobierno paralizado, primero al servicio de la estrategia electoral del PP de Madrid y después porque estuvieron con la calculadora electoral a ver cuándo le convenía más hacer la convocatoria de las gallegas", ha afirmado.

En esta línea, ha considerado que "el plan era que iba a cabalgar sobre el inquilino de la Moncloa, pero como no pudo (Alfonso Rueda) lleva semanas haciendo promoción personal como candidato" y "están utilizando el cargo como presidente y los presupuestos son una pieza clave de esa estrategia".

Pontón se ha mostrado convencida de que con estos presupuestos no se va a frenar el cierre de industrias, ni acabar con las listas de espera, ni mejorar el sistema de atención a mayores, ni impulsar la ciencia, ni luchar contra el cambio climático, ni evitar la emigración de jóvenes.

"No", ha avisado, ya que el PP gallego "repite las mismas recetas fracasadas de siempre". Así, ha avisado de que "hacer trampas al solitario no vale de nada" y "tampoco vale de nada anunciar presupuestos que luego no cumplen".

"CARECEN DE CREDIBILIDAD"

A continuación, por el PPdeG, Alberto Pazos Couñago ha replicado a la líder del Bloque que "se le acaba el tiempo y empieza a notarse demasiado" y ha recordado que "Galicia no contó con más estimaciones que las que le proporciona su propia experiencia presupuestaria".

Reivindicado el haber cumplido con Galicia "15 años consecutivos", Pazos Couñago ha defendido que la comunidad "contará con el techo de gasto más alto de su historia" el año que viene y ha augurado que "ni esta ni ninguna otra cantidad llegaría para que BNG y PSdeG renuncien a regalar su habitual ración de demagogia".

De este modo ha atribuido a la oposición "15 años de negros vaticinios dramáticamente errados, uno tras otro". "Ustedes carecen por completo de credibilidad", les ha espetado, antes de atribuirles "una alarmante incapacidad para reconocer los errores y ejercer la más mínima autocrítica".

Por último, el popular ha rechazado la "amenaza" del PSOE gallego al entender que Álvarez dijo que "ojito con bajar impuestos que os pueden quitar financiación". "Esta es la contribución del PSdeG al autogobierno de Galicia, deberían pedir excusas al terminar el pleno. Lamentable", ha resuelto.

LUZ VERDE AL TECHO DE GASTO

El límite de gasto no financiero de la comunidad para el ejercicio 2024 asciende a 13.257 millones y ha sido aprobado en la Cámara con el apoyo del PP y el rechazo de BNG y PSOE.

De este modo, Facenda resalta que Galicia dispondrá el próximo año del techo de gasto no financiero "más alto de la historia", un 5% más que el del presente ejercicio, lo que supone 637 millones de euros más.

Este techo está conformado por 13.326 millones de ingresos no financieros con ajuste negativo de contabilidad nacional de 69 millones de euros.

Tal y como ha recordado el titular del departamento autonómico, será la primera vez en 16 años que no se recurrirá al nuevo endeudamiento.