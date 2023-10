Las fuertes precipitaciones que arrojó la borrasca ‘Celine’ este sábado por la tarde en Santiago de Compostela no impidieron que miles de gallegos —cerca de 2.000 según fuentes policiales, más de 5.000 según la organización— salieran a la calle para manifestarse en solidaridad con el pueblo palestino. Bajo el lema “Paremos o xenocidio”, protestaron contra las ofensivas israelíes sobre la Franja de Gaza tras los ataques perpetrados por Hamás el pasado siete de octubre. También contra los bombardeos del ejército y contra el bloqueo al que está sometido la población.

La marcha, que comenzó a las seis de la tarde en Porta Faxeira y terminó en la Praza das Praterías a las siete, estuvo organizada por la Asociación Galaico-Árabe Jenin, BDS Galiza, Galiza por Palestina y Mar de Lumes. “Queremos denunicar todos os ataques na Palestina ocupada, máis terribles onte pola noite. Non acabamos aquí, hoxe é un día mais”, explicó Elvira Souto, representante de BDS Galiza. “Estamos recibiendo mucho apoyo y muestras de solidaridad por parte de la gente. La opinión pública se interesa por lo que está pasando, hay una indignación general. Con lo que está ocurriendo en Gaza, la gente reclama un alto al fuego ya”, continuó Sami Ashour, palestino residente en Galicia, antes de que comenzara la marcha.

Con gritos de “Viva a loita do estado palestino”, “O sionismo é terrorismo”, “Non é unha guerra, é un xenocidio”, y “Palestina vencerá”, manifestantes llegados de varios puntos de Galicia recorrieron la Rúa da Senra, la zona de la Porta da Mámoa y la Rúa do Vilar. Desde la organización aseguran que llegaron completos a la capital gallega dos autobuses procedentes de A Coruña, dos que partieron de Vigo y otro por cada una de las cinco ciudades restantes. “A isto hai que sumar xente que viu no seu coche particular. En todo caso, a choiva e as previsións meteorolóxicas fixeron que moita xente quedase en casa”, indica Oscar Valadares, de Mar de Lume.

El único partido político que incluyó la concentración en su agenda fue el BNG. Ana Pontón, Néstor Rego, Goretti Sanmartín o Carmen da Silva marcharon junto al resto de manifestantes sujetando una pancarta con la bandera palestina. “Queremos deixar claro o noso compromiso co pobo palestino e denunciar o xenocidio que se está producindo”, indicó Pontón. En sus declaraciones, la portavoz nacional denunció “o silencio e a complicidade” por parte de las instituciones europeas. “Cremos que é un momento dramático, estanse cometendo crimes de guerra. É momento de que a comunidade internacional deixe de apoiar a quen está cometendo un exterminio. O goberno de Israel esta actuando como un estado terrorista”, sentenció Pontón.

Antes de dar las siete de la tarde, cuando la Praza das Praterías ya estaba llena, continuaba llegando gente por la Rúa do Vilar. Con la lectura del manifiesto se denunció la situación de bloqueo que están viviendo los habitantes de la Franja, con cortes de agua y electricidad. También se condenaron los ataques a hospitales y centros médicos, que “violan convicciones internacionales contra el castigo de la población civil”. “La agresion comenzó mucho antes de existir Hamás. La situacuon actual no se puede entender al margen de los 75 años previos de historia”, sentenció la portavoz. “Non e unha guerra e un xenocidio, unha limpeza étnica con todas as letras”, continuaron. Al terminar la lectura, una gran ovación sacudió la plaza. “Palestina vencerá”, corearon al unísono los miles de asistentes.