De los 313 ayuntamientos que hay en Galicia, únicamente 69 están liderados por mujeres. Dicho de otra manera, tan sólo el 22% de los plenos municipales, dos de cada diez, cuentan con una alcaldesa. Aunque la Ley de Igualdad establezca un equilibrio en la representación de hombres y mujeres en los poderes públicos y, además, los partidos se sometan a la Ley Electoral, que impone listas cremallera para concurrir a las elecciones, los datos corroboran que el techo de cristal en las alcaldías todavía no se ha roto. Los códigos no obligan a las formaciones a encabezar sus candidaturas con mujeres, a elegir alcaldesas en vez de alcaldes.

No obstante, aunque la cifra sea llamativa en comparación con el porcentaje que representan los hombres, es el máximo de la serie histórica. Según datos del Instituto de las Mujeres, hasta las elecciones municipales del pasado 28 de mayo, Galicia, con 55 alcaldesas, era la comundiad que ostentaba el porcentaje más bajo de toda España. Exactamente, menos de un 18%. En años anteriores, el número era todavía menor. En el 2015 representaron el 11,78% del total, lo que supone que, en ocho años, el poder femenino se duplicó en los plenos municipales gallegos. Hace una década, en el 2013, fueron un 9,52%. Hace dos, en el 2003, las mujeres tan solo ocupaban el 4,46% de las alcaldías.

En total, las mujeres gobiernan para 865.000 personas en Galicia, el 32% de la población. Por partidos, el PP es el que más alcaldías lideradas por mujeres ostenta. Se debe, en parte, a que gobierna en más ayuntamientos que el resto. En concreto, de las 313 corporaciones que hay en Galicia, los populares están al frente de 149. No obstante, atendiendo al número de alcaldesas frente al de alcaldes, el porcentaje es el más bajo de los tres partidos mayoritarios. Son 28 y representan el 19% del total. Es cierto que la cifra ascendió con las elecciones del 28 de mayo, dato que resaltan desde el partido. Pasaron de ser 25 alcaldesas a 28, lo que supone un incremento porcentual del 12%. La mayoría, casi la mitad del total, gobiernan en la provincia de Ourense.

Una de ellas es Patricia Torres, de Boborás, la alcaldesa más votada de toda Galicia, con casi un 87% de las papeletas a su favor. Periodista de profesión, lleva desde el 2019 al frente del pleno municipal. En conversación con este medio, destaca el tema de la edad. En las corporaciones gallegas, ellas, con una media de 46 años, son más jóvenes que ellos, con una media de 55. “A política sempre estivo manipulada por homes. As mulleres chegamos hai nada e por iso somos novas”, reflexiona la alcaldesa. Admite que si tuvo algún miedo a la hora de presentarse como cabeza de lista fue por los prejuicios que pudiera despertar el hecho de ser mujer y, aún encima, joven. Aunque asegura estar “encantada” , pone como diferencia principal respecto a sus compañeros hombres el tema de la conciliación. “Está máis normalizado que nós teñamos que coidar e ocuparnos das tarefas da casa. Aínda hoxe, a carga segue sendo maior para as mulleres”, explica.

“¿Tu marido te deja ser alcaldesa?”

Lo mismo expone Mónica Rodríguez, alcaldesa socialista de Vimianzo desde 2019. Hablando de las trabas que ha tenido durante estos años recuerda que, cuando llegó al cargo, le hicieron la siguiente pregunta: “¿Tu marido te deja ser alcaldesa”. “Hai momentos nos que suceden cousas que non terían que ter ocurrido. Neses momentos, para que te tomen en serio, tes que mostrarte mais forte do que deberas. Para ser muller, tes que dicir as cousas dúas veces”. Nota las diferencias, sobre todo, en la toma de decisiones. “Falas da construción dunha nova senda e a xente mira raro”, continúa.

Los socialistas ostentan un total de 23 alcaldías construídas en femenino, que se mantendrán si el próximo día 26 de noviembre Sara Inés Vega consigue revalidar el poder en Castro Caldelas, última corporación por resolver tras las pasadas elecciones municipales. Teniendo en cuenta que el PSOE está al frente de 100 ayuntamientos, los presididos por mujeres suponen un 23% del total. Entre ellos están los de A Coruña y Lugo, que junto con Santiago componen de ciudades gallegas gobernadas por una mujer. “A cifra vai aumentando e cada vez somos máis. Debemos seguir acadando o noso espazo tanto no sector público como no privado”, explica Mónica Rodríguez.

El BNG es el partido que lidera menos plenos municipales en Galicia, un total de 36, pero también es el grupo que tiene a un mayor porcentaje de mujeres ocupando la posición de alcaldesa. Ellas son 12, lo que supone más de un 33%. “Dentro do BNG non é que sexa unha máxima que as candidaturas estean encabezadas por mulleres, pero a participación equitativa en cargos de responsabilidade é algo que nos preocupa, e iso tradúcese en máis mulleres candidatas en todos os sentidos”, explica María Lago, alcaldesa de Muros. Admite que la situación de su ayuntamiento, donde las mujeres son mayoría también en el pleno, es una rareza. “Aparte de estar dirixidas por mulleres, estamos acostumadas a ser maioría no salón. Si que é certo que unha vez saímos do noso concello cambia a historia” reflexiona. Por su juventud, admite que a veces “chega xente cunha actitude paternalista totalmente fóra de lugar”. “Creo que as mulleres que ostentamos cargos públicos facemos un traballo engadido, que é o de amosarlles as nenas de hoxe que poden ser as dirixentes do mañá”, concluye la regidora nacionalista.