La velutina, también conocida como avispa asiática, lleva más de una década asentada en Galicia. Llegó desde Francia de forma accidental, allá por el 2011, y de todos los territorios del norte peninsular, la comunidad resultó ser el idóneo para el crecimiento de la especie. Ese año se interceptaron alrededor de 20 nidos, mientras que, según los últimos datos recopilados, en 2022 fueron más de 20.000. Lejos de estar en el pico de la curva, los apicultores están convencidos de que la cifra irá aumentando progresivamente al igual que lo ha hecho hasta ahora. En el punto de mira, ponen la detección tardía de los nidos: “Non se retira nin o 20% dos que hai ao longo da xeografía galega”. Es uno de los punto a tratar en el primer Congreso de Control de la Velutina, que se celebra hoy y mañana en la localidad lucense de Chantada.

Durante estos años, los apicultores han diseñado trampas y métodos de todo tipo para intentar erradicar lo que consideran una plaga. “Nos nosos inicios vivimos toda unha aventura con pértigas e escaleiras. Hoxe en día existen os biocidas e as escopetas específicas, os dous métodos mais empregados”, explica José Torres, presidente de la Asociación Galega de Apicultura (Aga). Asegura que los formatos han ido evolucionando a medida que ellos comprendían, poco a poco, la propia naturaleza de las avispas. También cuando fueron conscientes de que la eliminación podía ser un peligro para el entorno que las rodeaba. Por ejemplo, redujeron la dosis química del biocida, que podía ser un peligro para la naturaleza.

Además, persiguiendo la mayor eficacia posible, las técnicas se adaptan a la propia zona afectada. Las frutas, por ejemplo, son unos de los organismos más perseguidos por la especie. “No sector do viño —incompatible con productos de base química— estase mirando para poñer redes que protexan da uva desde o momento no que empeza a colorear”, explica Torres. “Ese é o problema. Aínda que se pense que as avespas soamente afectan ao mel, son un problema transversal. Atacan a froita. a biodiversidade e tamén é un problema sanitario se pica a unha persoa e lle produce unha alerxia”, continúa el profesional.

¿Qué hacer si se avista un nido?

Según explican desde Seaga, la entidad responsable de la retirada de los nidos, de avistar una colonia de velutina, lo primero que hay que hacer es llamar al 112. Indican que el plazo medio para la retirada de nidos es de cinco días hábiles, pero puede ser mayor —si están en lugares de difícil acceso— o menor —cuando el aviso corresponde a una emergencia de tipo real al estar en lugares concurridos—. Para José Torres, el problema no es tanto la forma de proceder, sino la detección tardía de los nidos. Explica que, al igual que las abejas, las velutinas tienden a situar sus nidos en zonas clave y predecibles. “Teñen preferencia por determinados sitios. Cando un enxame decide poñer unha colonia, vaise situar nun lugar onde atope aroma ou substancias que deixaron anteriormente outras colonias. Onde hai agora un niño de velutinas, é moi probable que o ano que vén haxa outro. Tamén nun circulo de 200 ou 300 metros”, explica.

La retirada depende también de la zona en la que esté situada la colonia. Uno de los mayores problemas de la especie es que no diferencian entre zonas concurridas o alejadas de la población. Las velutinas no solo se asientan en espacios apartados de las urbes en los que se cultivan colmenas. Los profesionales aseguran haber visto nidos entre edificios, en lugares concurridos. “Ademais da climatoloxía que impera en todo o territorio, na Galicia costeira hai moitas árbores de orixe asiática, de onde a especie procede. Ademais, hai tamén ríos e regatos de auga doce, fundamentais para o seu crecemento”, reflexiona Torres.

El coste económico

Los daños que causa la velutina en las cosechas, en especial en la porducción de miel, se traducen en pérdidas económicas para los apicultores. Según un estudio desarrollado en la Escuela Politécnica Superior de Ingeniera del Campus Terra de la USC, los gastos derivados de la aplicación y puesta en marcha de medidas de prevención y control para frenar los efectos provocados por la avispa velutina reducen un 20% los beneficios que genera la apicultura en Galicia por la venta de miel.

Los gastos, sobre todo derivados del control y de la prevención, rondan los 500 euros por profesional. La cifra varía por provincias, siendo la de Pontevedra la más afectada debido a sus condiciones climatológicas, con un coste medio de 1.062 euros por persona apicultora, y Lugo, la menos gravosa en el periodo de referencia, con un gasto inferior a los 400 euros.

Además a esta cantidad hay que sumarle el tiempo que cada apicultor invierte en controlar la plaga. “Ten un custo de tempo moi elevado. Sen esa dedicación, o prezo que pagarían os apicultores sobre o seu produto sería inmenso”, sentencian desde la Asociación de Apicultores de Galicia.