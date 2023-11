Los colectivos que viven en Galicia con unos niveles más bajos de ingresos son el de los jóvenes, las mujeres y los extranjeros. Son datos que se podían intuir, pero que el Instituto Nacional de Estadística (INE) viene de corroborar tras la presentación esta semana de su Atlas de distribución de la renta de los hogares, para cuya realización se basa en las declaraciones de la renta correspondientes al año 2021.

Para llevar a cabo sus cálculos el INE cuantifica cuales son las rentas medias tanto por persona como por hogar de cada una de las provincias y comunidades, y a partir de ahí, calcula cuales es la renta por unidad de consumo, esto es, lo que se ingresa un hogar a partir de todos sus miembros dividido por el número de personas que allí viven. De modo, que a un joven que se encuentra todavía estudiando le es asignado una parte de la renta obtenida por sus progenitores.

A partir de ahí se haya la renta mediana de unidad de consumo, es decir, el nivel de ingresos que sitúa a una mitad de la población por encima y a la otra mitad por debajo, al no alcanzar a obtenerlos.

En el caso de la comunidad esta renta mediana por unidad de consumo se situó en los 17.150 euros en 2021, el dato más alto de la serie histórica: 700 euros más que en 2020.

Tomando en consideración ese dato, el estudio señala que el 16,5% de la población gallega se encuentra en el escalón más bajo de rentas al no alcanzar el 60% de la mediana, es decir, sus ingresos por unidad de consumo son menores a los 10.290 euros netos anuales. Mientras que, en el lado opuesto, el 8,8% de los gallegos más ricos obtiene unos ingresos netos anuales que son un 200% superiores a la mediana. Sus ingresos por unidad de consumo se sitúan por encima de los 34.300 euros anuales después de impuestos.

Diferencias entre sexos

Analizando estos mismos datos por sexos se puede observar que el grupo de gallegos que menos ingresan entre los hombres es del 16,8%, es decir 1,2 puntos menos que cuando se observa el dato de la población general. Mientras que el porcentaje de mujeres que se encuentra en esta situación de bajos ingresos es más de 2 puntos superior al del género masculino.

Reparando en el sector de la población más pudiente ocurre exactamente lo contrario. La proporción de mujeres que se encuentra en el escalafón más alto de rentas es del 8,4%, prácticamente un punto menos que en el caso de los hombres.

Los jóvenes sin ingresos

Otro de los factores utilizados por el INE para segmentar a la población por sus ingresos es el de la edad, arrojando que los jóvenes son los que viven con menos ingresos.

De hecho, casi uno de cada cuatro, el 23,5%, cuenta anualmente con unos ingresos que no alcanzan los 10.290 euros, mientras que el porcentaje de población adulta –entre 18 y 64– que se encuentra en esa situación no llega a ser del 18%.

Resulta a su vez llamativo que los gallegos mayores de 65 años que cuentan con se encuentran en la franja de menos ingresos son casi 3 puntos menos que en la población adulta, a pesar de contar con las pensiones medias por jubilación más bajas de todo el Estado.

Los extranjeros, los más afligidos

No obstante, el grupo de población donde las diferencias de renta se hacen todavía más acusadas ese es el de los extranjeros que viven en la comunidad. Tanto es así que más de la mitad de ellos ­–el 53.7%– ingresa al año menos de 10.290 euros. No obstante, las diferencias van más allá, y es que el 31,8% no alcanza tan siquiera los 6.860 euros anuales, mientras que en la población con nacionalidad española en esa situación se encuentra solo el 6,8%.

Estructura

A pesar de que el factor de la procedencia sea el que presenta mayores diferencias porcentuales de renta, en términos absolutos no lo es ya que los extranjeros censados en la comunidad representan menos del 5% de toda la población.

En cambio, el factor del género a pesar de contar con diferencias porcentualmente menores resulta en lo concreto el más importante, pues el sesgo entre hombres y mujeres divide prácticamente en dos mitades al conjunto de la población.

As Somozas, A Lama y Avión, líderes en desigualdad

As Somozas, A Lama y Avión son los concellos gallegos que registran una mayor desigualdad de ingresos entre sus habitantes. Pertenecientes a las provincias de A Coruña, Pontevedra y Ourense respectivamente, estos municipios son los que presentan un índice de Gini más elevado, superando en los tres casos el 35%.

Este indicador trata de medir a partir de los diferentes ingresos que recibe la población, cuál es la desigualdad existente en un territorio. Representando el 0 una situación de igualdad total en los ingresos y el 100 la desigualdad máxima, en cuyo caso uno solo de los habitantes del territorio recibiría el total de los ingresos.

La fuente de la desigualdad en estos tres concellos viene dado no obstante por diferentes circunstancias. Avión y A Lama son localidades con unos niveles de renta muy bajos, donde la renta neta anual no supera los 10.000 euros de media. Allí, un porcentaje muy pequeño de la población, el 2,1% y el 3,5% respectivamente, cuenta con ingresos por unidad consumo superiores al 200% de la mediana, mientras que proporciones muy altas de su población, el 58,7% y el 44,4% respectivamente, cuentan con unos niveles de ingresos menores al 60% de la mediana.

Por su parte, el caso de As Somozas es diferente desde un inicio, pues parte de un nivel medio de renta neta anual que supera los 16.000 euros de media. En aquel lugar, el porcentaje de población que cuyos ingresos por unidad de consumo son superiores al 200% de la mediana es prácticamente el mismo, –el 16%–, a aquellos se embolsan menos del 60% de la mediana.

A nivel autonómico, Galicia se sitúa, tan solo por detrás de Aragón, como la autonomía con un índice de Gini más reducido, con un 29,2%, más de 3 puntos por debajo de Navarra que es la comunidad con un índice más alto y a más de 11 puntos de la ciudad autónoma de Ceuta que se sitúa como la región española con un mayor grado de desigualdad de ingresos en su territorio.