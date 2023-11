El PSdeG propondrá en la sesión plenaria de mañana en el Parlamento de Galicia la aprobación de una declaración institucional para condenar los ataques violentos sufridos en los últimos días en las sedes del PSOE en todo el territorio, y que han tenido en la sede federal de la formación, en la madrileña calle de Ferraz, su principal exponente. Obligando ayer mismo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a contener a los manifestantes cuando estos trataron de romper el cordón policial, con el resultado de tres personas detenidas.

El candidato del PSdeG a la presidencia de la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro, reprochó esta mañana que tanto Alberto Núñez Feijóo como Alfonso Rueda no condenen estos ataques violentos. Un silencio que a ojos del diputado lucense “es el resultado de su matrimonio con Vox” y retrata el "hooliganismo" con el que actúa el PP a día de hoy.

“Muchos votantes de este partido, gente de bien, no están cómodos con un Feijóo y Rueda absolutamente abascalizados. La violencia no tiene cabida en la política, por lo menos no para el PSOE y, estoy seguro, que tampoco para los gallegos y las gallegas”, añadió.

El diputado lucense y ex-delegado del Gobierno en Galicia advirtió al presidente de la Xunta que "“en Galicia no queremos importar el clima de crispación que impulsa Ayuso. Y me preocupa que sea el presidente de Junta, Alfonso Rueda, uno de los que lidera esta campaña de la crispación.”

Besteiro considera que detrás de estos ataques está "la incapacidad del PP y Vox de aceptar la derrota electoral", por lo que instó a ambas organizaciones a "colaborar constructivamente en lugar de hablar de golpes de estado".

❗Proporemos no #Parlamento de Galicia unha declaración institucional de condena dos ataques #violentos sufridos nos últimos días nas sedes do @PSOE.



❌E inadmisible o que está a acontecer.



⏩ En #Galicia non queremos importar o clima de crispación que impulsa @IdiazAyuso.… pic.twitter.com/7YeJUUyxjj — Gómez Besteiro (@jrgomezbesteiro) 7 de noviembre de 2023

Mayoría absoluta

La proposición de declaración institucional de los socialistas deberá obtener una mayoría absoluta en el hemiciclo de O Hórreo para salir adelante. Las declaraciones de Ana Pontón esta misma mañana en el programa "La Hora de la 1", en las que señaló que "hay que condenar cualquier ataque a la sede de una organización política, no lo podemos permitir ni normalizar en un sistema democrático", hacen estimar que los nacionalistas darán su voto favorable a la resolución. De modo que la condena del máximo órgano legislativo en la comunidad a los ataques en las sedes socialistas dependerá del sufragio que emitan los parlamentarios del PPdeG.