El foro inaugural de Talentia Summit 2023, que se celebra hoy en Santiago, analiza cómo la Inteligencia Artificial (IA) está reconfigurando el panorama laboral. Frente a los mensajes negativos que imperan a la hora de hablar de las consecuencias sociales de estos sistemas, los expertos inciden en que, si se usan bien, nos harán mucho más productivos

La Inteligencia Artificial lleva tiempo entre nosotros. Sin embargo, en el último año ha experimentado un auténtico bum. ¿Qué la ha hecho avanzar tanto en tan poco tiempo?

Es cierto que no es algo nuevo. Está detrás cosas tan cotidianas como un teléfono móvil o un sistema de ventas. La diferencia llega con la reciente irrupción de la Inteligencia Artificial generativa, que se basa en tecnologías de aprendizaje con las que, además de aportar información, se es capaz de producir cosas nuevas. Para el usuario, su uso es muy simple. A ChatGPT, por ejemplo, le hablas en lenguaje natural, como si fuera una persona. Realmente, ahí es cuando todo el mundo ha visto la capacidad que tiene.

Desde el primer momento se ha reflexionado sobre sus posibles consecuencias, en muchos casos desde un punto de vista negativo. ¿Cree que se ha exagerado?

Yo creo que la gente se ha pensado que esto iba a destruir muchas cosas. Ha generado una situación de pánico y creo que no debe ser el caso. Cambiará cosas, al igual que han hecho todos los grandes inventos de la humanidad, pero la IA generativa no es destructiva. Se ha puesto el foco en lo negativo, parece que ahora va a haber muchos oficios que desaparezcan o que las máquinas van a tomar decisiones por nosotros, pero hay que pensar que esto es una herramienta de apoyo, que no viene a sustituir.

Una de las cuestiones que despierta más desconfianza es su implantación en el mundo laboral. ¿De qué forma puede afectar a los empleos?

Puede afectar como cualquier elemento que haya generado una revolución industrial. Siempre ha habido empleos que se han perdido, pero se han generado muchos más de otros tipos. Es verdad, algunos trabajos se pueden automatizar con una máquina, pero toda la parte que requiere creatividad es muy difícil de sustituir. Estoy convencido de que van a aparecer nuevos oficios que ahora mismo no conocemos.

¿Cuáles pueden ver mejorada su productividad?

Sobre todo, el empleo relacionado con el sector tecnológico. También las labores de archivaje o de biblioteca. Todas las empresas buscan la forma de gestionar el conocimiento, por ejemplo, con repositorios y bibliotecas en los que sea más fácil buscar de manera automática. También en la comunicación. En una conferencia internacional, aunque haya un idioma en el que nos entendamos todos, que es el inglés, puede haber mecanismos con los que lanzar unas palabras en español y que cada uno lo escuche en su idioma. Además, va a cambiar la forma en la que las empresas realizan la selección del personal. Con la irrupción de la Inteligencia Artificial generativa, las cartas de motivación de los candidatos pierden todo el valor. Sabemos de muchos casos en los que es un sistema el que está haciendo esas cartas. Entonces, le podemos dar más valor a la entrevista personal que a algo que puede estar generado de manera automática y que no representa a la persona.

­En el lado opuesto, ¿qué puestos desaparecerán?

Se pueden ver afectados trabajos repetitivos. Imaginemos que tienes un problema con una máquina en casa. Con este sistema, no va a hacer falta que llames al servicio técnico para que te facilite los manuales, sino que puedes saber directamente qué le esta sucediendo a la máquina. Aunque luego tenga que ir un técnico a arreglarla, te da mucha información. No es nuevo. Cuando llamas, muchas veces estás hablando con una máquina para hacerlo más ágil frente a una persona.

­Pero para que funcione, tiene que haber gente detrás...

La Inteligencia Artifical, por mucho que la llamemos inteligencia, nunca va a sustituir a las personas. Las podrá ayudar para hacer las cosas de una manera o de otra. Todos los trabajos que tienen que ver con la toma de decisiones, que requieren interacción, tratar con personas, eso jamás lo va a sustituir una máquina. Esta mañana, por ejemplo, quería traducir un texto del inglés al español. La traducción a través de la Inteligencia Artificial tarda 30 segundos y tiene un buen nivel de calidad. Pero, aunque el proceso inicial sea automático, tienes que ser capaz de valorarlo y pensar si lo que propone es adecuado o no. Acabé retocando el 15% de la traducción, porque tengo que hacer el texto mío, con mi forma de hablar y de expresarme. Es un elemento que me ayuda, porque me ha hecho gastar menos tiempo en hacer la traducción y me ha dado una primera versión, pero necesitas criterio para analizar si lo que te da es correcto. Por ejemplo, a un abogado le puede venir muy bien hacer un análisis de información legal relacionada con un tema, pero lo que salga de ahí no lo va a llevar directamente a juicio. Hace falta que una persona sea capaz de analizarlo y verlo.

¿Qué función deben desempeñar los sistemas educativos y las empresas para enseñar a utilizar esta herramienta?

Esto va a requerir de más formación y un personal más cualificado. Hay que repensar los sistemas educativos, de qué manera hay que afrontar esto, de qué manera la gente puede utilizar una herramienta que está a su disposición y , sobre todo, trabajar sobre la creatividad. Desde el punto de vista ético, hay un riesgo por el mal uso. Un bisturí en mano de un cirujano es una herramienta maravillosa. En manos de una persona sin escrúpulos, es mortal. En el tema de la IA, hemos visto usos descabellados, en los que se ha intentado falsear las cosas. Se trata de educar para hacer un uso ético y positivo de todas estas herramientas.